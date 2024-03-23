Kahramanmaraş'ta Mikrokredi Desteğiyle Gelinlik ve Abiye Satışı Yapan Kadın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta Mikrokredi Desteğiyle Gelinlik ve Abiye Satışı Yapan Kadın

Kahramanmaraş\'ta Mikrokredi Desteğiyle Gelinlik ve Abiye Satışı Yapan Kadın

Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Türkan Karakoyun, mikrokredi desteğiyle evinin çatısında kurduğu iş yerinde gelinlik ve abiye satışı yaparak geçimini sağlıyor. Karakoyun, deprem sonrası yüksek kiralardan dolayı evinin çatısına iş yeri açtığını ve ürünlerin üretiminin kendisine ait olduğunu belirtti. Kadın girişimci, zorluklara rağmen ailesinin desteğiyle işini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

23.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi kadın, mikrokredi desteği ile evinin çatısında kurduğu iş yerinde gelinlik ve abiye satışı yaparak geçimini sağlıyor.

Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Türkan Karakoyun, deprem sonrası yüksek kiralardan dolayı dolayı evinin çatısına iş yeri açtı. Karakoyun, "Bu süreçte çok zorlandım. O süreçte ailem arkamda hep destekçim oldu. Yaparsın dediler ve çok şükür yaptım" dedi.

Ürünlerin üretiminin kendisine ait olduğunu söyleyen Karakoyun, "Ben depremzedeyim. 3 çocuk annesiyim. Uzun süre iş aradım. Depremden sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm. Sonradan dükkan bulamadım. Dükkan fiyatları ise çok pahalıydı. Daha sonra mikrokredi desteğine başvuru yaptım ve 8 bin TL kredi aldım. Kiralar çok yüksekti ve o bütçeyle dükkan tutmam imkansızdı. Daha sonra evimizin çatısına gelinlik, abiye ürünleri satabileceğim dükkan açmaya karar verdim. Tabi ki bu süreçte çok zorlandım. O süreçte ailem arkamda hep destekçim oldu. Yaparsın dediler ve çok şükür yaptım. Çalışmaya başladım. Üretimin çoğu bana ait kendi üretimim. Çocuklarım için çabalamaya devam edeceğim" dedi.

Karakoyun, "Kahramanmaraş'ta depremden sonra hayat şartları çok zor. Ama bir kadın da isterse zor olan her şeyi başarabilir. Burada gelinlik, bindallı, aksesuar ürünleriyle başlamaya karar verdim ve başladım. Çoğu dikimlerin hepsini ben yapıyorum. Kendimiz tasarlamaya çalışıyoruz ve tasarlayıp dikim yapıyoruz. Bazı ürünler hazır oluyor. Şu an ürünlerimiz açılış nedeniyle çok uygun. 7 bin 500 TL'ye gelinliğimiz var. Gelinlik, bindallı ve kınalık 10 bin TL diye bir fiyat biçtik. Tacımız hediye duvağımız hediye" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, Çocuk, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Mikrokredi Desteğiyle Gelinlik ve Abiye Satışı Yapan Kadın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
04:12 Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu Kaza anı kamerada Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu! Kaza anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Mikrokredi Desteğiyle Gelinlik ve Abiye Satışı Yapan Kadın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement