Kahramanmaraş\'ta şehit ve deprem acısıyla buruk bayram

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Kahramanmaraş'ta bir oğlunu vatan uğruna şehit veren, bir evladını da depremde kaybeden baba bayramların buruk geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı arifesinde Şeyh Adil Mezarlığı'nda Şehitlik Programı düzenlendi. Kahramanmaraş Valiliği'nin bayram arifesi dolayısıyla hazırladığı şehitlik programı, şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfiller dağıtılarak başlandı. Vatan uğruna canlarını vermiş tüm şehitler için duaların okunduğu programda şehit yakınları da kabir başında aziz şehitlere dualar okudu.

Şehit Polis Hakan Akdere'nin babası Hüseyin Akdere, "Elbette ki güzel günler geçirmedik, deprem felaketi, şehidimizin olması ve evladımın birini de depremde kaybetmem dolayısı ile gerçekten bizler için buruk bir bayram oluyor ama biz hamd etmesini de şükretmesini de bilmeliyiz. Tüm İslam Alemi'nin, tüm Kahramanmaraş'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ