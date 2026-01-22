Kahramanmaraş'ta 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kahramanmaraş'ta 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor

Kahramanmaraş\'ta 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor
22.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede 264 kamerayla trafik akışını anlık takip ederek, yoğun kar yağışı sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları önlemek için çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi, 11 ilçede bulunan 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor. Yağışın yoğunlaştığı, buzlanma riskinin arttığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeler hızlı bir şekilde belirlenerek gerekli müdahaleler gecikmeden gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeniden etkili olan kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ulaşımın aksamaması adına başlatılan karla mücadele çalışmaları, şehir genelinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Başta ana arterler olmak üzere bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklarda kar küreme uygulamaları titizlikle yürütülüyor.

Trafik yönetim merkezi 7/24 görev başında

Şehir genelindeki yol durumu ve trafik akışı ise Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından anbean takip ediliyor. 11 ilçede kurulu bulunan ve 264 kamera ile çalışan merkez, şehir genelindeki ulaşım hareketliliğini anlık olarak izleyerek riskleri önceden tespit ediyor. Trafik Yönetim Merkezi; sahada görev yapan karla mücadele ekipleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyor. Bu kapsamda yağışın yoğunlaştığı, buzlanma riskinin arttığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeler hızlı bir şekilde belirlenerek gerekli müdahaleler gecikmeden gerçekleştiriliyor.

Ekip ve ekipmanlar hızla yönlendiriliyor

Şehrin farklı noktalarına konumlandırılan kameralar sayesinde hem kar yağışının seyri hem de araç yoğunluğu eş zamanlı olarak takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere ekip ve ekipman sevkiyatı hızlı bir şekilde sağlanıyor. Böylece ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçilirken, sürücü ve yayaların güvenliği de üst seviyede tutuluyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Hava Durumu, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:32:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 264 kamerayla yol durumunu anlık olarak takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.