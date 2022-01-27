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Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor

27.01.2022 15:12
Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) personelleri, hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği günlerde de sıcak yemek hizmetiyle 65 yaş üzeri vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) personelleri, hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği günlerde de sıcak yemek hizmetiyle 65 yaş üzeri vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi,Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) hizmetleri kapsamında her gün yüzlerce vatandaşa sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

65 yaş üzeri vatandaşların günlük kalori ihtiyacına yönelik olarak ustalar tarafından hazırlanan yemekler, steril ortamlarda paketlenerek vatandaşlara teslim ediliyor. Yaşlı vatandaşlar ise sağlanan hizmetten memnun. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü günlerde de kapılarının çalınması ve ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıyla ulu çınarlar ekipleri dualarla uğurluyor.

Yaşlı vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması için sunulan muhtelif türden hizmetlerin sayısı 2021 yılında 78 bin 528 olarak gerçekleşti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan bu hizmetlere ise Kültür Park'ta bulunan Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi'ne (YADES) bizzat, ya da 0344 223 10 75 çağrı hattından telefonla müracaat edilebiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor - Son Dakika
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