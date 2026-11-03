Kahramanmaraş'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta yurttaşlar, yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar nedeniyle alım güçlerinin düştüğünü belirtti. Asgari ücretin geçinmeye yetmediğini söyleyen yurttaşlar, alışverişlerini haftalık veya 10-15 günlük periyotlara indirdi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta market ve pazar alışverişi yapmakta zorlanan yurttaşlar, yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü belirtti. Bir vatandaş, "Eskiden bir aylık alışverişimizi rahat bir şekilde yaparken şu an yapamıyoruz. Fiyatlar çok fazla arttı. Artık haftalık veya 10-15 günlük alışveriş yapabiliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta market ve pazar alışverişi yapmakta zorlanan yurttaşlar, yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü anlattı.

Asgari ücretin geçinmeye yetmediğini ve pazar harcamalarını 10-15 günlük periyotlara indirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan yurttaşlar, hayat pahalılığı karşısında bütçelerini kısarak yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

Bir kent sakini, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hayat pahalılığının son bir iki yıl içinde daha da belirginleştiğini ifade ederek, "Eskiden bir aylık alışverişimizi rahat bir şekilde yaparken şu an yapamıyoruz. Fiyatlar çok fazla arttı. Artık haftalık veya 10-15 günlük alışveriş yapabiliyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET YETMİYOR, AİLEMİN YANINA TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM"

Boşandıktan sonra çocuğuyla birlikte geçim mücadelesi verdiğini aktaran bir başka yurttaş ise, "Çocukla geçim o kadar zor ki. Yeni bir işe girdim, ailemin yanına geldim, geçim çok zor. Asgari ücret hiçbir şekilde yetmiyor" diye konuştu.

Pahalılık nedeniyle sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten bir diğer yurttaş da "İhtiyacımız kadarını alıyoruz, fazlasını alamıyoruz. Fiyatlar bütçemize göre çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"GIDADAN KISAMIYORUZ, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KAYBEDİYOR"

Girdi maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki artışın etiketlere yansıdığını belirten bir yurttaş ise akaryakıt zamlarına dikkati çektti ve "Akaryakıt pahalı olduğu sürece ne bekliyorsunuz? Mersin'den buraya malın gelişi maliyeti katlıyor. Burada kim kaybediyor? Tüketici kaybediyor, üretici kaybediyor. Bir ayakkabı aldığın zaman en az iki sene giyiyorsun, giyimden kısmak zorundasın ama gıdadan kısamıyorsun" dedi.

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşAsgari ÜcretEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:42:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android