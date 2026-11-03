Kahramanmaraş\'ta yurttaşlar fiyat artışı nedeniyle 10-15 günlük alışverişe geçti

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta market ve pazar alışverişi yapmakta zorlanan yurttaşlar, yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü belirtti. Bir vatandaş, "Eskiden bir aylık alışverişimizi rahat bir şekilde yaparken şu an yapamıyoruz. Fiyatlar çok fazla arttı. Artık haftalık veya 10-15 günlük alışveriş yapabiliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta market ve pazar alışverişi yapmakta zorlanan yurttaşlar, yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamlar karşısında alım güçlerinin düştüğünü anlattı.

Asgari ücretin geçinmeye yetmediğini ve pazar harcamalarını 10-15 günlük periyotlara indirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan yurttaşlar, hayat pahalılığı karşısında bütçelerini kısarak yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

Bir kent sakini, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hayat pahalılığının son bir iki yıl içinde daha da belirginleştiğini ifade ederek, "Eskiden bir aylık alışverişimizi rahat bir şekilde yaparken şu an yapamıyoruz. Fiyatlar çok fazla arttı. Artık haftalık veya 10-15 günlük alışveriş yapabiliyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET YETMİYOR, AİLEMİN YANINA TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM"

Boşandıktan sonra çocuğuyla birlikte geçim mücadelesi verdiğini aktaran bir başka yurttaş ise, "Çocukla geçim o kadar zor ki. Yeni bir işe girdim, ailemin yanına geldim, geçim çok zor. Asgari ücret hiçbir şekilde yetmiyor" diye konuştu.

Pahalılık nedeniyle sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini belirten bir diğer yurttaş da "İhtiyacımız kadarını alıyoruz, fazlasını alamıyoruz. Fiyatlar bütçemize göre çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"GIDADAN KISAMIYORUZ, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KAYBEDİYOR"

Girdi maliyetleri ve nakliye fiyatlarındaki artışın etiketlere yansıdığını belirten bir yurttaş ise akaryakıt zamlarına dikkati çektti ve "Akaryakıt pahalı olduğu sürece ne bekliyorsunuz? Mersin'den buraya malın gelişi maliyeti katlıyor. Burada kim kaybediyor? Tüketici kaybediyor, üretici kaybediyor. Bir ayakkabı aldığın zaman en az iki sene giyiyorsun, giyimden kısmak zorundasın ama gıdadan kısamıyorsun" dedi.