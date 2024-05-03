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Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'daki çiftçiye hayvan desteği

Kahramanmaraş\'tan Diyarbakır\'daki çiftçiye hayvan desteği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başıboş köpeklerin ahırına saldırması sonucu 45 küçükbaş hayvanı telef olan Zekeriya Erdemci'ye Kahramanmaraş'ta bulunan hayırsever bir vatandaş tarafından destek verildi. Şekeli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Şekeli, Erdemci'nin zararını karşıladı.

03.05.2024 10:16
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başıboş köpeklerin ahırına saldırması sonucu 45 küçükbaş hayvanı telef olan Zekeriya Erdemci'ye Kahramanmaraş'ta bulunan hayırsever bir vatandaş tarafından destek verildi. Kahramanmaraş'ta bulunan Şekeli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Şekeli tarafından hayvanları zarar gören Kulplu çiftçi Erdemci'ye küçükbaş hayvan desteği sunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaklaşık 3 hafta önce başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 45 küçükbaş hayvanı telef olan çiftçi Zekeriya Erdemci, köy muhtarı Ramazan Azbey'den destek istedi. Muhtar Azbey, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selman Karakaya ile birlikte olay yerine gelerek tutanak tuttu. Konunun haber yapılmasının üzerine Kahramanmaraş'tan çiftçiye destek geldi. Şekeli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Şekeli, muhtar ile ilçe tarım ve orman müdürlüğüne ulaşarak zararı telafi edebileceğini söyledi. Girişimler sonucu Şekeli tarafından Erdemci'nin zararı karşıladı.

Destek karşısında büyük mutluluk duyduğunu söyleyen çiftçi Zekeriya Erdemci, "Yaklaşık 3 hafta önce köpekler ağılımıza saldırmıştı, 45 hayvanımız telef oldu. Bu durum karşısında biz de mahalle muhtarımızı, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerini çağırdık. Ekipler gelip tutanak tutmuştu. Ayrıca mağduriyetimiz haber yapıldı. Bu haberlerin ardından hayırsever bir vatandaş yardım elini bize uzattı. Allah kendisinden razı olsun. Bize bu konuda destek olan herkese teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'daki çiftçiye hayvan desteği - Son Dakika

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