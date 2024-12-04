Kahramanmaraş, Tek Seferde 46 Erişilebilirlik Belgesi Aldı - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş, Tek Seferde 46 Erişilebilirlik Belgesi Aldı

Kahramanmaraş, Tek Seferde 46 Erişilebilirlik Belgesi Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım ve hizmet alanında tek seferde 46 erişilebilirlik belgesi aldıklarını duyurdu. Eşit ve engelsiz bir yaşam hedefiyle projeler geliştirdiklerini belirten Görgel, özel bireylere yönelik yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladı.

04.12.2024 14:15  Güncelleme: 14:20
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ulaşım ve hizmet binası anlamında 46 erişilebilirlik belgesi daha aldıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de tek seferde bu sayıda erişilebilirlik belgesi alan ilk yerel yönetim olduk" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce "Herkes Farklı Herkes Eşit" temalı program Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, duygu dolu ve eğlenceli anlara sahne oldu. Sahne alan özel bireyler; şiir ve şarkı gösterisi, renkli oyunlar, zeybek dansı, piyano resitali ve Kafkas dans gösterisiyle izleyicilerden alkış aldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e, erişilebilirlik belgesi takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "En büyük hedeflerimizden biri tüm engelleri ortadan kaldırarak herkese eşit bir şehir sunabilmek. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Engelli kardeşlerimiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri bir sosyal destek ya da yardım olarak görmüyoruz. Aksine bir hakkın teslimi olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

Özel bireylere yönelik 11 yeni projenin hayata geçirileceğini açıklayan Görgel, "50 milyon TL'lik yatırımla Engelsiz Yaşam Merkezimizi tamamladık. İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilir belgeli. İnşallah kısa süre içerisinde de hizmete alacağız. Bu tesis içerisindeki yeniliklerden biri de Medikal Malzeme Tamir Atölyesi. Burada şehrimizdeki ve civar şehirlerimizdeki engellilerimize teknik destek sağlayacağız. Araçların, teknik ekipmanların bu atölyede tamir ve bakımı gerçekleştirilecek. Engelli Destek Merkezi (ENDES) kurduk. Bu merkezimiz engelli istihdamı oluşturma hedefiyle işverenle engelli vatandaşlarımızı bir araya getiriyor. Hedefimiz ENDES ile engelli istihdamına katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tek seferde 46 erişilebilirlik belgesi alarak bu alanda birinci olduğunu belirten Görgel, "Valiliğimiz tarafından yapılan incelemeler neticesinde ulaşım ve hizmet binası anlamında 46 erişilebilirlik belgesi daha almış bulunuyoruz. Tüm Türkiye'de tek seferde bu sayıda erişilebilirlik belgesi alan ilk yerel yönetim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi oldu. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Engelsiz Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş, Tek Seferde 46 Erişilebilirlik Belgesi Aldı - Son Dakika

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