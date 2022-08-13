Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması

13.08.2022 12:56
Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, sabah saatlerinde meydana gelen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

Vali Coşkun, "İlimizde yaşanan deprem sonrası şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Afet Çalışma Gruplarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:57:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valiliğinden deprem açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement