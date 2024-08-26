Kahramanmaraşlı Milli Sporcu Yusuf Dikeç Başarıyla Karşılandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ve atış tarzıyla tüm dünyada adından söz ettiren Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Dikeç'i makamında ağırlayan Başkan Görgel, "Takım arkadaşıyla birlikte atıcılık branşında ülkemize ilk kez madalya kazandıran Yusuf Dikeç kardeşimiz hem şehrimizi hem de ülkemizi çok gururlandırdı" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği başarı ve atış sırasındaki tarzıyla tüm dünyada adından söz ettiren Kahramanmaraşlı milli sporcu Yusuf Dikeç'i makamında ağırladı. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül'ün de yer aldığı ziyarette Başkan Fırat Görgel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda göstermiş olduğu başarı ve kazandığı madalya için milli sporcu Yusuf Dikeç'i kutlayarak şehrin sembollerinden İstiklal Madalyası'nın yer aldığı tablo hediye etti.

Atıcılık altyapısını geliştireceğiz

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "Paris Olimpiyat Oyunları'nda vermiş olduğu mücadele ve kazandığı başarıdan dolayı hemşehrimiz Yusuf Dikeç'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Takım arkadaşıyla birlikte atıcılık branşında ülkemize ilk kez madalya kazandıran Yusuf Dikeç kardeşimiz hem şehrimizi hem de ülkemizi çok gururlandırdı. Elde edilen bu başarıyı nesiller boyu sürdürmek istiyoruz. Bu noktada da Genlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yeni Yusuf Dikeç'ler yetiştirme hedefiyle atıcılık alanındaki tesislerimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ