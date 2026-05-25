Kahramanmaraş’ta bayram alarmı! 4 bin 341 personel sahada olacak

25.05.2026 11:45
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliği için geniş kapsamlı tedbirler alındı. Kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri artırılırken, bayram süresince 4 bin 341 kolluk personeli, 273 ekip aracı, drone ve dedektör köpeklerle görev yapacak.

Kahramanmaraş Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Şehir içi ve şehirlerarası yollar, otogarlar, alışveriş merkezleri ve vatandaş yoğunluğunun yaşandığı alanlarda denetimler sıklaştırıldı. Bayram boyunca 4 bin 341 kolluk personeli, 273 ekip aracı, drone ve dedektör köpekler görev yapacak. Bayram süresince şehir merkezi ile ilçelerde güvenlik uygulamalarının aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, trafik güvenliği başta olmak üzere kamu düzeninin korunmasına yönelik birçok noktada ek önlem alındığı bildirildi.

ŞEHİR GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şehir içi ve şehirlerarası yollar, alışveriş merkezleri, eğlence alanları, mezarlıklar, otogarlar ve umuma açık alanlarda denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi. Bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle ulaşım noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilirken, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin sahada aktif görev yaptığı kaydedildi. Kent merkezi ile birlikte 11 ilçede de polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildiği aktarılırken, bayram süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

4 BİN 341 PERSONEL, DRONE VE DEDEKTÖR KÖPEKLER GÖREV YAPACAK

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda yürütülen güvenlik planlaması kapsamında bayram boyunca toplam 273 polis ve jandarma ekip aracının görev yapacağı açıklandı. Ayrıca kent genelinde 4 bin 341 kolluk personelinin sahada aktif olarak görev alacağı belirtilirken, güvenlik çalışmalarında 6 drone ve 1 dedektör köpeğin de kullanılacağı bildirildi. Yetkililer, teknolojik imkanların da devreye alınmasıyla birlikte özellikle yoğun bölgelerde denetimlerin daha etkin şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

OTOBÜS TERMİNALLERİNDE SIKI KONTROL

Bayram öncesi ve bayram süresince şehirlerarası yolculukların yoğunlaşması nedeniyle otobüs terminallerinde de denetimlerin artırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin terminal bölgelerinde sefer yapan yolcu otobüslerini kontrol ederek sürücü ve yolcuların güvenliği için gerekli incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi. Trafik ekipleri tarafından sürücülere hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılar yapıldı. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunabileceklerini belirterek, bayram süresince tüm ekiplerin sahada görev başında olacağını ifade etti.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Trafik, Yerel, Son Dakika

