Kahramanmaraş'ta orman yangınları korkuttu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta orman yangınları korkuttu

Kahramanmaraş\'ta orman yangınları korkuttu
28.06.2026 09:29
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aynı gün içerisinde biri ziraat, diğeri ormanlık alanda olmak üzere iki ayrı yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle alevlerin yayılması önlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aynı gün içerisinde biri ziraat, diğeri ormanlık alanda olmak üzere iki ayrı yangın meydana geldi. Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, her iki olayda da ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevlerin yayılması önlendi. İlk yangın, saat 12.48'de Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesi Ilıca Şefliği sorumluluk alanındaki ziraat arazisinde çıktı. İkinci yangın ise saat 13.54'te Yeniyapan Mahallesi Kürtül Şefliği sorumluluk alanındaki ormanlık bölgede meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta orman yangınları korkuttu

BEŞEN MAHALLESİ'NDE ZİRAAT YANGINI ÇIKTI

Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesi'nde çıkan ziraat yangını için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 su ikmal aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına belediyeye ait 1 su ikmal aracı ile KASKİ'ye ait 2 su tankeri de destek verdi. Toplam 24 personelin görev aldığı yangında ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Beşen Mahallesi'ndeki yangın, saat 13.57 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta orman yangınları korkuttu

YENİYAPAN MAHALLESİ'NDE ORMANLIK ALANDA YANGIN

İkinci yangın, saat 13.54'te Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Kürtül Şefliği sorumluluk alanındaki ormanlık bölgede çıktı. Yangına ilk müdahale saat 14.06'da yapıldı. Bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracı sevk edildi. Belediyeye ait 2 su ikmal aracı ile KASKİ'ye ait 2 su tankeri de çalışmalara destek sağladı. Toplam 52 personelin görev aldığı yangının enerji nakil hattından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yangın, saat 15.57 itibarıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

RÜZGARA RAĞMEN ALEVLERİN YAYILMASI ÖNLENDİ

Her iki yangında da hava sıcaklığının 32 derece olduğu bildirildi. Rüzgar hızının Beşen Mahallesi'nde saatte 25 kilometre, Yeniyapan Mahallesi'nde ise saatte 32 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi. Ekipler, rüzgarın etkisine rağmen yangınlara hızlı ve koordineli şekilde müdahale ederek alevlerin daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçti. Yangın bölgelerinde kontrol ve soğutma çalışmaları sürerken, olayların kesin çıkış nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta orman yangınları korkuttu - Son Dakika

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