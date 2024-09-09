Kahta 1. Bağbozumu Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı - Son Dakika
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Yerel

Kahta 1. Bağbozumu Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı

Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bağbozumu (Kerge) Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde üzüm bağcılığı tanıtıldı ve yöresel kıyafetlerle halay çekildi. Festivalde ayrıca bağbozumu müzesi yapılacağı müjdesi verildi.

09.09.2024 21:41
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Kahta 1. Bağbozumu Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı

ADIYAMAN - Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bağbozumu (Kerge) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kahta'da düzenlenen 1. Bağbozumu (Kerge) Festivali ilçeye bağlı Karacaören Köyü Muhtarı Selim Bozan'ın üzüm bağında gerçekleştirildi. Düzenlenen festival çerçevesinde bağdan koparılan üzümlerle geleneksel üzüm çiğneme ve pekmez kaynatma etkinliği düzenlendi.

Üzüm bağcılığının tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Kahta Belediye öncülüğünde düzenlenen festivalde yöresel kıyafetleriyle halay çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bağbozumu ve şire yapımı etkinliğine katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, pekmez, kesme ve bademli sucuk gibi birçok ürünün yapım aşamasına eşlik etti.

Kahta'da 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirten Kahta İlçe Tarım Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, üreticilerin daha hijyenik koşullarda çalışması için geçen yıl 23 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıttıklarını ifade ederek tarımsal anlamda ilk defa düzenlenen festivalin, bölgedeki ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İlçede bağbozumu müzesi yapılacağına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise, "Kahta'da ilk defa böyle bir etkinliğe sahip oluyoruz. Kerge festivalini gerçekleştiriyoruz. Yani bağbozumu festivali. Bu dönemde bağdaki üzümlerimiz toplanır daha sonra şireye çevrilir. Şireden de değişik ürünler elde edilir. Pelit, pastığ, sucuk gibi ürünler elde ederiz. Bizim bu bölgede geleneksel bir olaydır bu. ve adına da Kerge diyoruz biz. Bu kültürümüzü gelecek nesillere taşımak amacıyla böyle bir festivale başladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük etkinlikler olacaktır. Bunun yanında da şöyle bir müjdeyi vermek istiyorum. Bir bağbozumu müzesi sözünü aldık. İnşallah köylülerimizden ve çevremizden bununla ilgili ürünleri olanların bize bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Önümüzdeki dönemde de müzemiz olacak. Bu tür etkinlikler bizim kültürümüzü özellikle gelecek nesillere yansıtmak adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle 1. Bağbozumu (Kerge) festivalimiz hayırlı olsun inşallah. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük ve güzel festivallere şahit olacağız" dedi.

Festivalde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Recep Tanyıldız'ın seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde halaya geçen protokol üyeleri ve vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Festivale Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Kahta İlçe Tarım Müdürü M. Selim Yıldırım, AK Parti Kahta İlçe Başkan Vekili Gaffar Çelebi, İl Genel meclis Üyesi Turan Yıldırım, kurum Müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta 1. Bağbozumu Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı - Son Dakika

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