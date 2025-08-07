Kahta Belediye Başkanı Hallaç, Gençlerle Nemrut Dağı\'nda Buluştu

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, tarihi öneme sahip Nemrut Dağı'nın eteklerinde gençlerle buluşarak toplantı düzenledi.

Toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve gençlik meclisi üyeleri de katılım sağladı. Gençlerin düşüncelerini doğrudan ifade ettiği toplantıda, samimi ve katılımcı bir atmosfer hakim oldu. Gençler, Kahta'nın gelişimine dair fikir, öneri ve taleplerini Başkan Hallaç'a doğrudan iletti.

Toplantıda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençliğin gücüne ve vizyonuna olan inancını vurguladı. Başkan Hallaç, "Gençlerimiz sadece bugünün değil, yarının da yöneticileri, girişimcileri, bilim insanlarıdır. Onların fikirleri bizim için yol gösterici nitelikte. Kahta Belediyesi olarak gençlerimizin her alanda yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki Kahta'nın yarınları, gençlerimizin ellerinde yükselecek" dedi.

Toplantıda Başkan Hallaç, gençliğe yönelik yürütülen ve planlanan projeleri detaylı şekilde paylaşarak gençlerden gelen her fikri dikkatle dinleyerek önerileri tek tek not aldı. Gençlerin şehir yönetiminde daha aktif rol almalarının önemine dikkat çekildi.

Gençler, bu tür etkileşimlerin hem moral hem de motivasyon açısından büyük katkı sağladığını belirtti. - ADIYAMAN