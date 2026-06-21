Başkan Hallaç\'tan Babalar Günü mesajı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda babaların aile kurumunun temel direği ve evlatlarının geleceği için fedakarca mücadele eden sessiz kahramanlar olduğunu belirtti.

Mesajında babaların yalnızca ailelerini geçindiren kişiler olmadığını ifade eden Hallaç, sevgi, sabır ve sorumluluk duygusuyla çocuklarının geleceğini şekillendiren en büyük emek sahipleri olduklarını vurguladı. Babaların çoğu zaman kendi ihtiyaçlarından ve hayallerinden vazgeçerek çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştığını kaydeden Hallaç, "Babalar; aileleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatlarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önünde tutan, zorluklar karşısında dimdik duran sessiz kahramanlardır. Bir evladın eğitiminde, karakterinin şekillenmesinde ve hayata hazırlanmasında babaların emeği paha biçilemez bir değere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Babaların sevgilerini çoğu zaman sözlerle değil, alın terleriyle gösterdiğini belirten Hallaç, güven, sorumluluk ve merhamet gibi değerlerin aile içerisinde babalar aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi. Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutlayan Hallaç, başta merhum babası olmak üzere hayatını kaybeden tüm babaları rahmet ve minnetle andığını belirtti. Mesajında, babalardan devralınan çalışma azmi, dürüstlük, vatan ve millet sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de değinen Hallaç, çocukların gurur duyacağı, huzur ve güven içinde yaşayacağı daha güçlü bir Kahta için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Hallaç, mesajının sonunda tüm babalara sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulunarak, Babalar Günü'nün birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini diledi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve çatışmaların mağdur ettiği çocukları da unutmayan Hallaç, özellikle Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden babaları rahmetle andığını, babasız kalan çocukların yaşadığı acının toplumların geleceğini derinden etkilediğini belirterek Filistin halkına sabır ve metanet dileğinde bulundu. - ADIYAMAN