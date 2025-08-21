Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, belediye personelinin banka maaş promosyonu için gerçekleştirdiği ihale sonucunda banka ile anlaşmaya vardı.

Toplam 178 memur ve kadrolu işçiyi kapsayan ihale, 18 tur süren yoğun rekabet sonrası sonuçlandı. İhaleye kamu ve özel sektörden 6 banka katıldı. En yüksek teklifi sunan Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmaya göre, her bir belediye personeline 88 bin 800 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin en değerli gücü, halkımız için gece gündüz demeden çalışan personelimizdir. Onların emeğini en iyi şekilde değerlendirmek önceliğimizdir. Bu promosyon anlaşmasıyla çalışanlarımızın ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlamaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hallaç, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ederek, en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası'nı kutladı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın kurum içi motivasyonu artıracağı ve personel memnuniyetine katkı sağlayacağı belirtildi. - ADIYAMAN