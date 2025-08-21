Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek

Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek
21.08.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, 178 personeline 88 bin 800 TL maaş promosyonu ödemek için Ziraat Bankası ile anlaşmaya vardı. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bu anlaşmanın personel motivasyonu ve memnuniyetine katkı sağlayacağını belirtti.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, belediye personelinin banka maaş promosyonu için gerçekleştirdiği ihale sonucunda banka ile anlaşmaya vardı.

Toplam 178 memur ve kadrolu işçiyi kapsayan ihale, 18 tur süren yoğun rekabet sonrası sonuçlandı. İhaleye kamu ve özel sektörden 6 banka katıldı. En yüksek teklifi sunan Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmaya göre, her bir belediye personeline 88 bin 800 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin en değerli gücü, halkımız için gece gündüz demeden çalışan personelimizdir. Onların emeğini en iyi şekilde değerlendirmek önceliğimizdir. Bu promosyon anlaşmasıyla çalışanlarımızın ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlamaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hallaç, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ederek, en yüksek teklifi veren Ziraat Bankası'nı kutladı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın kurum içi motivasyonu artıracağı ve personel memnuniyetine katkı sağlayacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kahta Belediyesi, Personeline 88 Bin 800 TL Maaş Promosyonu Ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.