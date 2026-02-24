Kahta\'da 4-6 yaş miniklerden duygu dolu Kur\'an-ı Kerim programı

Adıyaman Kahta Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı, yoğun katılım ve manevi atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Kahta ilçesinde Ramazan Çarşısı'nda düzenlenen programda minik öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle sahne aldı. Çocukların heyecan ve masumiyetle okuduğu ayetler ile seslendirdikleri ilahiler, programa katılan ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Zaman zaman gözyaşlarının hakim olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programda, çocukların küçük yaşta manevi değerlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Geleceğin teminatı olarak görülen çocukların böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almasının gurur verici olduğu belirtilirken, programın hazırlanmasında emeği geçen öğreticilere, velilere ve katılımcılara teşekkür edildi.

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - ADIYAMAN