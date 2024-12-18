Kahta\'da 70 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarımsal üretimi artırmak ve alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla 70 bin adet zeytin fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Zeytin fidanı dağıtım programına katılan Adıyaman Valisi Osman Varol, yapılan çalışma sayesinde hem Adıyaman'ın hem de ilçelerin tarımsal üretim çeşitliliğini artırmanın amaçlandığını belirtti. Fidanların hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Varol, "Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 70 bin zeytin fidanının üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Varol, ayrıca Adıyaman merkez ve ilçelerinde katma değeri yüksek tarım ürünleriyle arazilerin değerlendirilmesine yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN