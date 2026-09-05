Kahta'da badem hasadı başladı; Kaymakam Soysal üreticiyi ziyaret etti - Son Dakika
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Kahta'da badem hasadı başladı; Kaymakam Soysal üreticiyi ziyaret etti

Kahta\'da badem hasadı başladı; Kaymakam Soysal üreticiyi ziyaret etti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde badem üreticileri hasat çalışmalarına başladı. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal beraberindeki heyetle badem üreten çiftçiyi ziyaret ederek, üretim ve hasat süreci hakkında bilgi aldı ve verimli bir hasat dönemi diledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde badem üreticileri hasat çalışmalarına başladı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve kurum amirleriyle birlikte badem üretimi yapan çiftçiyi ziyaret etti. Hasat çalışmalarına katılan Kaymakam Soysal, üreticiden badem üretimi ve hasat süreci hakkında bilgi aldı. İlçede badem üretiminin geliştirilmesi ve tarımsal ekonomiye katkısının artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Soysal, "Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Hasat döneminin tüm üreticilerimiz için verimli geçmesini diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ekonomi, Kahta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta'da badem hasadı başladı; Kaymakam Soysal üreticiyi ziyaret etti - Son Dakika

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