Kahverengi kokarca zararlısı tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, iki yıldır Ünye, Fatsa, Perşembe gibi bölgelerde görülen kahverengi kokarca zararlısının yeniden ortaya çıktığını belirterek, hükümetin soruna çözüm bulmasını istedi. Üretici Eren Atasoy da "Üretici maliyet korkusu çekiyor. Bunun bir an önce yetkililer tarafından Tarım Orman Bakanlığı tarafından ciddiye alınarak üreticiye destek vermesi gerekmektedir, yoksa bu işin sonu çok ciddi boyutlara gitmektedir" diye konuştu.

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca böceğinin, havaların ısınmasıyla birlikte sayılarında artış yaşanıyor. Üreticiler, kokarca böceğinin tarım ürünlerine zarar vermeden önlem alınmasını istiyor.

"TARIM ŞİRKETLERİNİN ÜRETTİĞİ İLAÇLARLA ÖNLENEMEZ"

Geçen yıl fındıkta yüzde 20 oranında ürün kaybına neden olan kahverengi kokarca böceğinin bu sene de ciddi zararlara neden olacağını ifade eden Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra şunları söyledi:

"Son 2 yılda bölgenin Batı kısımlarında Ünye, Fatsa, Perşembe gibi bölgelerde görülen kahverengi kokarca zararlısı geçen 2 yıla rağmen gerekli önlemler alınmadığından ve havaların ısınmasıyla birlikte iç kesimlere orta kesimlere kadar bölgemize kadar gelmiş bulunmakta. Bu zararlıyla mücadelenin bireysel olarak üreticiyi aşan bir durum olduğu bilinmekte dolayısıyla bu işin tarım şirketlerinin ürettiği ilaçlarla önlenemeyeceği de geçtiğimiz iki yılda edindiğimiz tecrübelerin sonucu ortada. Burada merkezi hükümetin ve bağlı birimlerin bu konuya bir politika olarak el atması ve bu zararlıdan doğacak zararın önlenmesi için çok gerekli bir durumdur. Geçen yıl tonlarca kivinin ve fındığın zarar gördüğü bu biraz önce anlattığım bölgelerdeki bu zararlar bu sene de daha büyüyerek alanını da genişleterek bölgemize kadar zarar vereceği bilinmekte iken buradaki mücadelenin Tarım Bakanlığı ve bağlı birimler eliyle yapılmasını özellikle talep ediyoruz biz Üretici Köylüler Sendikası olarak. Bu geçtiğimiz iki yıldaki ilgisizlik ve ilgisizlik sonucu doğacak zararların tazmini konusunda da sendika olarak takipçi olacağımızı buradan bildiriyoruz."

"DEVLET SESSİZ, HALKA KOKARCAYA KARŞI İLAHI MÜCADELE ÇAĞRISI YAPMAK YETMİYOR"

EMEP Ordu İl Başkanı Yasin Uzun da kokarca böceği konusunda devletin sessiz kaldığına dikkat çekti. Uzun, "Herkes kokarcaya, karşı mücadelenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor ancak devlet sessiz. Halka kokarcaya karşı ilahı mücadele çağrısı yapmak yetmiyor ilacın denetimsiz ve lokal biçimde kullanılmasının zararlarının daha fazla olduğu bilinmelidir. Denetimsiz ve plansız ilaç kullanmak diğer canlılara büyük zarar oluyor, ayrıca su kaynakları kirleniyor. Mücadeleyi yalnızca çağrı yaparak halka ilaç dağıtma biçiminde uygulamak yarardan çok zarar verir" dedi.

Uzun şunları söyledi:

"Köylüler taşındı, bir köyde yaşayan oranı yüzde 20'lerde, hatta bazı köylerde 23 hane kalmış. Köylerde mücadele edecek insan yok ayrıca bir köyde ilçede parça parça yapılan mücadelenin yararı yok uçan canlıya karşı mücadele top yekun olmalıdır. Bu nedenle kokarcaya karşı mücadele devlet tarafından havadan dronla yapılabilir ama yetmez ilacın zararları da düşünülerek arı ve diğer canlıların zarar görmemesi için akşam saatlerinde ilaçlanma yapılmalıdır. Suların kirlenmemesi için önlem alınmalıdır. Bu tehlikeler dikkate alınarak mücadeleyi yalnızca ilaçla yapılması doğru değildir. Yine devlet masraflarını devlet karşılamak şartıyla kokarca toplama kampanyaları yapılmalı ki kalıcı çözüm üretilsin. Yine kokarcanın çoğalmasının nedenleri araştırılmalı bu zararlının ortaya çıkış nedeni bilinmeli ki başka zararlarının önü kesilsin. Yalnızca ilaç kullanmak başka zararların oluşmasına neden olacaktır. Kampanya devlet tarafından tüm il, ilçelerde aynı zamanda başlatılmalı ki etkin olsun. Uçan bir zararlı bir ilçede yok edilse de uçan bir zararlı olduğu için yeniden gelecektir. Bu nedenle sonuç almanın birinci koşulu aynı zamanda kapsamlı bir mücadele kampanyasıdır."

"FINDIK ÜRETİCİLERİ MALİYET KORKUSU ÇEKİYOR"

Üretici Eren Atasoy yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2023 Kasım ayında evlerde ilaçlama yapmıştık kokarcayla ilgili yüzde 60'a varan bir sonuç aldık. Ama şimdi yeniden bir uygulamaya geçeceğiz evlerde kışlıklarda olduğu için. Şöyle bir sıkıntımız var; Ünye Ziraat Odası bugün ilaç veriyor destekleme ama gene vatandaşlar fındık üreticileri bahçelerini ilaçlayacak, üretici maliyet korkusu çekiyor. Bunun bir an önce yetkililer tarafından Tarım Orman Bakanlığı tarafından ciddiye alınarak üreticiye destek vermesi gerekmektedir, yoksa bu işin sonu çok ciddi boyutlara gitmektedir. Özellikle ihracatçılar ve tüccarlar bundan daha ağır sonuç alacak. Biz üreticiler bu işin en alt tabakasındayız ve en az kar edenlerdeniz zaten çok kar eden elini taşın altına koymalıdır."

"DURUM CİDDİ, DEVLETİN BU KONUDA ÇİFTÇİYE DESTEĞİ OLMASI LAZIM"

Üretici Metin Karaman ise şunları dile getirdi:

"Çok istilacı bir böcek kışlalardan artık kendini bahçeye, sahaya aktarmaya başladı. Havanın ısıtmasıyla beraber gece ve gündüz şu anda sahada tek tük gözükmeye başladı. Yumurta bırakmadan özellikle fındık yapraklarının altına kendi kolonlarını yumurtalarını bırakmadan ilaçlamasını yapmamız gerekiyor. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı, bu konuda da devletin çiftçiye desteği olması gerekiyor."