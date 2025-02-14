Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Sonsuzluğa Uğurlandı

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Yalova'da istirahatli olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru İsa Bacanak, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli İsa Bacanak, istirahatli olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Türk bayrağına sarılı cenazesi Amasya'ya gönderilen 38 yaşındaki Bacanak, Hacı Tevfik Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da katıldı. Vali Bakan, Bacanak'ın ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA