Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Musa Dağ’ın Annesi Şehitlik Talep Etti - Son Dakika
04.04.2026 21:20
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Çavuş Musa Dağ'ın annesi Neriman Dağ, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye mektup vererek oğlunun şehit kabul edilmesini ve mezarına Türk bayrağı asılmasını istedi. Oğlu için özlük haklarının verilmesini talep eden anne Dağ, bu konuda yetkililerden destek bekliyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görev yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Musa Dağ'ın annesi Neriman Dağ, Kaman ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye mektup vererek oğlunun şehit kabul edilmesini ve mezarına Türk bayrağı asılmasını istedi.

2024 yılında Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Musa Dağ (29), istirahat ettiği esnada rahatsızlandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından ilk olarak Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen Dağ'ın annesi Neriman Dağ, oğlunun şehit sayılması için yetkililere başvuruda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ziyaret ettiği Kaman ilçesinde yaşayan anne, Bakan Çiftçi'ye zarf vererek oğlunun şehit statüsünde değerlendirilmesini ve özlük haklarının verilmesini talep etti. Bakan Çiftçi'nin konuyla ilgileneceğini ifade ettiği öğrenilirken anne Neriman Dağ, "Çocuğumun özlük hakkını istiyorum. Bakanımdan rica ettim. CİMER'e yazdım, sonuç geldi. Hiçbir şey değil, sadece mezarına şehit bayrağı asılsın istiyorum. Asker annesi olarak kötü durumdayım. Parası pulu değil, özlük hakkı ve şehitliğini istiyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Adıyaman, Sincik, Kaman, Yerel, Son Dakika

