Kamil Aydın ABD'de Terörle Mücadele Toplantıları Yapıyor - Son Dakika
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Kamil Aydın ABD'de Terörle Mücadele Toplantıları Yapıyor

Kamil Aydın ABD\'de Terörle Mücadele Toplantıları Yapıyor
21.05.2025 15:55
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MHP'li Kamil Aydın, ABD'de terörle mücadele stratejilerini tartışmak üzere üst düzey görüşmelerde bulunuyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi'nin 2017 yılında artan terör olaylarını araştırmak ve önlemek için kurulan Terörle Mücadele Özel Komisyonu'na 2024 yılının Temmuz ayından beri başkanlık yapan MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın heyetiyle birlikte üst düzey toplantılar yapmak için Amerika'nın Washington kentine gitti.

Hafta boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet yetkilileri, milletvekilleri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya gelecek olan komisyon başkanı Aydın, terörizm eğilimlerini, şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele yöntemlerini ve terörle mücadele stratejilerini ele alacak.

ABD temaslarının ilk gününde heyet Terörle Mücadele Merkezi, Dış İlişkiler Konseyi ve Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Terörle mücadelede öncelikli ve yeni angajman alanları olan yapay zeka, dronlar ve üç boyutlu baskı gibi kötüye kullanılabilecek teknolojilerin ve gençleri etkileyen çevrimiçin radikalleşmenin önüne geçilmesi için ortaya konulabilecek önlemler tartışıldı.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu ve Dış İlişkiler Konseyi yetkilileri, Hazine Bakanlığı Terörle Mücadele ve Mali Suçlar Ofisi yetkilikleriyle kapsamlı toplantılar yapan heyet Pentagon'da 11 Eylül 2021'de düzenlenen terör saldırısında hayatının kaybeden 184 kişi için inşa edilen anıtı ziyaret etti.

Toplantılarda ülkemizin 50 yıllık terörle mücadelesinden bahseden Kamil Aydın, kollektif çalışmaların ve işbirliğinin önemini vurgulayarak,,özellikle çevrim içi ortamda olmak üzere, gençlerin şiddet içeren aşırılık yanlısı içeriklere artan düzeyde maruz kalmasından duyulan derin endişeyi dile getirdi. "Bu ürkütücü eğilim, toplumlarımızın bütünlüğünü doğrudan etkilemekte ve siyasi ve yasal düzeylerde acil müdahale gerektirmektedir. AGİT katılımcı Devletleri, gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi şiddet ve terörden korumak amacıyla, tüm toplumu kapsayan bir yaklaşımı benimseyerek, sosyal medya platformlarıyla güçlü kamu-özel ortaklıkları kurarak ve eğitim, medya ve bilgi okuryazarlığı ile dijital okuryazarlığı ortak çabalarımızın merkezine yerleştirerek stratejilerini güncellemelidir. Bu, tam da Porto'daki Yıllık Yaz Genel Kurulu'nda sunacağım yeni ek karar tasarısıyla Parlamenterler Meclisimizin savunduğu yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi'nin 57 katılımcı ülke temsilcileriyle birlikte sadece terörle mücadele etmek için değil aynı zamanda dünya üzerinde barışı ve refahı da sağlamak için sürekli resmi ziyaretler yaptığını dile getiren komisyon başkanı Aydın, önemli zorlukları belirleyerek parlamentoların terörle mücadeleye katılımını güçlendirmenin ve terörizmin finansmanının engellenmesi için güçlü yaptırımların uygulanmasının elzem olduğunun da altını çizdi.

Terörle Mücadele Özel Komisyonunun, New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesinde kurulan Terörle Mücadele ofisi ve New York Polis Departmanı Terörle Mücadele Bürosu görüşmeleriyle devam edecek olan toplantıları, terörle mücadelede yeni alanları araştırarak katılımcı ülkelerin parlamentolarına terörle mücadele yöntemleri ve işbirliği için öneride bulunmayı sürdürecek. Ayrıca 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi Anıtı'nı ziyaret edecek olan heyet terörizmin hedef gözetmeksizin dünyanın her yerinde topluma zarar verebileceği mesajını gözler önüne serecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kamil Aydın ABD'de Terörle Mücadele Toplantıları Yapıyor - Son Dakika

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