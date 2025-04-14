Kamu Personel Sistemi Tartışılıyor - Son Dakika
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Kamu Personel Sistemi Tartışılıyor

Kamu Personel Sistemi Tartışılıyor

Memur-Sen Başkanı Yalçın, karmaşık kamu personel sistemini eleştirdi, çözüm önerileri sundu.

14.04.2025 16:43
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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu personel sistemine ilişkin, "Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde sistemin, ruhuna ve özüne uygun olmadan yapılan ekleme, çıkarma ve düzeltmelerle karmaşık ve dağınık bir alana döndüğünü görüyoruz" dedi.

Memur-Sen tarafından hazırlanan akademik sendikal müktesebatı ve 4688 sayılı Kanun değişikliği teklifi ile uyumlu olarak hazırlanan Kamu Personel Sistemi (Tarihçe - Tespit - Teklif) raporumu, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşıldı. Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklifi Raporunun 4 milyondan fazla kamu görevlisi ve 2 milyona yakın emekliyi etkileyeceğini işaret etti.

Yalçın, kamu personel sisteminin yapısının, görev ve yetkilerinin karar alma ve sorun çözme zemininin karmaşık, dağınık ve sürdürülemez bir yapıda olduğunu belirterek, "Kamu personel sisteminin genel çerçevesine baktığımızda 1960'lı yıllardan itibaren oluşturulan bir sistemin yansımalarını görüyoruz. Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde, sistemin, ruhuna ve özüne uygun olmadan yapılan ekleme, çıkarma ve düzeltmelerle karmaşık ve dağınık bir alana döndüğünü görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu 'Tarihçe-Tespit-Teklif' Raporumuzu oluşturduk"

Yalçın, Memur-Sen olarak, kamu personel sisteminin tarihçesini çıkardıklarını, yapılan değişiklikleri incelediklerini ve mevcut sorunları tespit ettiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu, doğru karar alabilen, etkili sonuçlar üreten ve hızlı sorun çözen personel sistemi tekliflerimizle 11 bölümden oluşan 'Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklif' Raporumuzu oluşturduk. Kamu hizmetine alınmadan emeklilik sürecine kadar bir bütün olarak, teşkilat biçimleri, görev ve sorumluluklar, haklar ve yasaklar, disiplin hükümleri, temel ilkeler, terfi ve kariyer planlaması, kadro ve statüler, mali ve sosyal haklar, emeklilik sistemi, mülakatın kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki sorumluluk ve kamu görevlilerine yönelik şiddeti önleme konularında raporumuz detaylı bir içerik sunmakta" ifadelerine yer verdi.

Mevcut durumda, çözülmesi çok kolay ve mali külfeti olmayan günlük sorunlar dahi ötelenerek toplumsal maliyet üretildiğini savunan Yalçın, sosyal maliyet üretilmeden sorunları ortak akılla çözeceği ve sosyal taraflarla iletişime açık bir merkezi kuruma ihtiyaç olduğunu aktardı.

Yalçın, kamu personel sisteminin mali, sosyal ve emeklilik hakları yönüyle hem sürdürülemez hem de eşitsizliğin arttığı bir çarpıklığa dönmüş durumda olduğunu sözlerine ekleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle kurumlar arasında oluşan uygulama farklılıklarını giderecek, hizmet, teşkilat ve kadro arasındaki dengeyi kuracak, bölgesel ve kurumsal farklılıkları gözetecek bir merkezi yönetim kurulması gerekiyor. Aynı zamanda toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve kamu görevlileriyle ilgili alınacak kararlarda yetkili Konfederasyonun da içinde yer aldığı bir Kurul kurularak sosyal diyaloğun işletilmesi gerekiyor. Kamu personel alımı noktasında; hem gündeme hem de masaya taşan konular var" diye konuştu.

"Sorunların çözüm merkezi aslında Kamu Personeli Danışma Kuruludur"

Yalçın, kamu personel rejimine ilişkin tekliflerini 4688 sayılı kanunla eş değer olarak hazırladıklarını bildirerek, "Bu sorunların çözüm merkezi aslında Kamu Personeli Danışma Kuruludur. Fakat masa bugüne kadar işlevselliğini, çözüm üretme kapasitesini ve ortak karar alma iradesini gösteremiyor. Çözüm üretme mekanizması tıkandıkça, çözüm bekleyen konuların sayısı fazlalaştı ve toplu olarak çözülme ihtiyacı da arttı" ifadelerini kullandı.

"Mülakatın tamamen kaldırılması, personel istihdamının mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat temelli objektif usullerin kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor"

Kurumlar arasında oluşan uygulama farklılıklarını giderecek, hizmet, teşkilat ve kadro arasındaki dengeyi kuracak, bölgesel ve kurumsal farklılıkları gözetecek bir merkezi yönetim kurulması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şu önerileri dile getirdi:

"Mülakatın tamamen kaldırılması, personel istihdamının mesleki bilgi ve beceriyi ölçen liyakat temelli objektif usullerin kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kadroların sadeleştirilmesi ve statülerin netleştirilmesi, hizmet sınıflarının artırılması, sözleşmeli istihdamdan tamamen vazgeçilmesi, asli istihdam türünün kadrolu ve güvenceli olması, kariyer basamaklarının etkinliğinin artırılması ve korunması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin uygun hizmet sınıflarına geçirilmesi, kamu görevlilerini tek tipleştirici kılık-kıyafet yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi, disiplin suç ve cezaları süreci ve uygulama biçimiyle düzenlenmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, mesleki sorumlulukların görülerek hem mali hakların verilmesi hem de görevin gerektirdiği sorumlulukların korunması, kamu görevlilerine karşı artan şiddet olaylarını durduracak ve failleri caydıracak güçlü bir denetim-kontrol ve ceza mekanizmasının kurulması ve toplumu bilinçlendirecek farkındalıkların hayata geçirilmesi gerekiyor."

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda aileyi önceleyen ve önemseyen, çocuk sayısını teşvik eden gelir kalemleri kadar gider unsurlarını da gözeten önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ali Yalçın, Memur Sen, Hukuk, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kamu Personel Sistemi Tartışılıyor - Son Dakika

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