Kan bağışına velisini getiren öğrenciler "Kahramanlık Madalyası" ile ödüllendirildi - Son Dakika
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Kan bağışına velisini getiren öğrenciler "Kahramanlık Madalyası" ile ödüllendirildi

Kan bağışına velisini getiren öğrenciler "Kahramanlık Madalyası" ile ödüllendirildi

Diyarbakır'da kan bağışına velisini getiren öğrenciler "Kahramanlık Madalyası" ile ödüllendirildi.

27.02.2025 13:07
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Diyarbakır'da kan bağışına velisini getiren öğrenciler "Kahramanlık Madalyası" ile ödüllendirildi.

Kızılay, hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de mevsimsel olarak düşen kan bağışlarından dolayı azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak oranlara çıkarmak amacıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattığı "kan'panya var" adlı kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Kampanyanın gezici kan bağış aracı merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu, Şehit Polis Mehmet Erçin Ortaokulu ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu oldu. Kızılay kan ekibi, geldikleri okullarda idareciler, öğretmenler ve velileri kapsayan bir günlük kan bağışı için çok sayıda bağışçıdan kan aldı.

Sabah saatlerinden itibaren velilerini ellerinden tutarak okula getiren öğrenciler, onların kan bağışçısı olmalarına aracı oldu. Şenlik havasında gerçekleşen bağış sırasında, katılımcılara teşekkür eden Şehit Polis Merhet Erçin İlkokulu Müdürü Yıldırım Barut, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışçısı olanların milyonlarca insanın hayata bağlanmasına büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu gerçeklik ve sorumlulukla çocuklara da bu bilinci aşılamak ve onlarda farkındalık oluşturmak için öğretmenlerin öncülüğünde velilerin desteğiyle de Kızılay yetkililerini okula davet ettiklerini söyleyen Barut, "Burada velilerimizin, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin kampanyaya verdiği bu büyük destek, bizleri çok mutlu etti. Velilerimizi kan bağışına teşvik eden öğrencilerimize ve emeği geçen tüm görevlilere, bağışçıları sonsuz teşekkür ederiz. Kızılay yetkilileri, bağışçı olmaları için velilerini getiren öğrencilere 'Kahramanlık Madalyası' sundu. Kampanyaya okulda öncülük eden öğretmenlerden Erdal Turan'a teşekkür plaketleri takdim edildi. Bir gün süren okullardaki etkinlik kapsamında Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu, 154 bağışçı ile kampanyaya en çok destek veren okul olarak öne çıktı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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