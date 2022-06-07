Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 4 yıl önce bir kişinin öldüğü arazi kavgasının ardından aileler arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ekim 2018'de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi'nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Caymaz ve Kılıç aileleri arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada Salih Caymaz (40) hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Kavganın ardından aileler arasındaki husumet kan davasına dönüştü. Olayın daha da büyümemesi için ilçenin kanaat önderleri aracı oldu. İki aile ile görüşen kanaat önderleri, 4 yılın ardından olumlu bir sonuç elde ederek aileleri barıştırdı. Saraççeşme Mahallesi Kültür Evi'nde bir araya gelen taraflar, dua ederek husumeti sonlandırdı. Ailelerin barışma programına mahalle ve çevresinden binlerce kişi katıldı. Barışma programının sonunda misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Barışın sağlanmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen mahalleli, bir daha böyle olayların yaşanmaması gerektiğini vurguladı. - ŞANLIURFA