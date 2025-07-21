Kanal İstanbul Projesi\'nde Sazlıdere Köprüsü\'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. "Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu" güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı.

İstanbul için 'çılgın proje' olarak belirtilen Kanal İstanbul'daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmaları devam ediyor. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir bölgeleri arasında kritik bir ulaşım aksı oluşturacak köprüde, 24 şeritli yolun beton bloklarının yerleştirildiği görüldü. Bağlantı elemanlarının konulmaya başlandığı ve yol platformunun gözle görülür şekilde şekillendiği drone görüntülerine yansıdı.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şantiyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı köprünün toplam uzunluğunun bin 618 metre, genişliğinin ise 46 metre olacağı biliniyor. Projede 196 metre yüksekliğinde kuleler ve dikkat çekici geometrik tasarım yer alıyor. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde dev beton blokların vinç yardımıyla platforma taşındığı ve işçilerin montaj işlemlerini aralıksız sürdürdüğü dikkat çekti. Köprü tamamlandığında İstanbul'un trafik akışına büyük katkı sağlaması ve Kanal İstanbul'un en önemli geçiş noktalarından biri olması bekleniyor. - İSTANBUL