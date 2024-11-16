Kanalizasyon Arızası Antika Dükkanını Su Bastı - Son Dakika
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Kanalizasyon Arızası Antika Dükkanını Su Bastı

Kanalizasyon Arızası Antika Dükkanını Su Bastı

Fatih Balat'ta bir hafta önce meydana gelen kanalizasyon hattı arızası sonucu lağım suyu, bitişikteki antika dükkanını bastı. İş yeri sahibi Rıfat Gavuz, durumu İSKİ'ye bildirmesine rağmen sorun hala çözülmediğini ifade etti.

16.11.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
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Fatih Balat'ta 1 hafta önce kanalizasyon hattının zarar görmesi sonucu lağım suyu yan tarafta bulunan binanın altındaki antika dükkanını bastı. Lağım suyunu kendi imkanları ile dışarı atan iş yeri sahibi Rıfat Gavuz, İSKİ'yi aradığını, lakin İSKİ'nin sorunu çözmediğini iddia etti.

Fatih Balat Ayvansaray Mahallesinde bir hafta önce bir kanalizasyon hattında arıza çıkmasıyla sebebiyle hattan akan lağım suyu yan tarafta bulunan binanın altındaki dükkanı bastı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Rıfat Gavuz, içeri girdiğinde etrafı su bastığını fark etti. Rıfat Gavuz, daha sonra kendi imkanları ile suyu dışarı attı ve arıza çıkaran kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı temizleyerek sorunu giderdi. Bu konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekiplerini aradığını lakin aradan günler geçmesine rağmen sorunun çözülmediğini iddia etti.

"Halıları kaldırdım, göl gibiydi"

Yaşanan olayı anlatan antikacı Rıfat Gavuz, "Geçtiğimiz hafta ayında 9'unda Cumartesi günü dükkana geldim. Üstümü değiştirmek için odaya girdiğim esnada ayaklarım suyun içerisinde kaldı. Ne oldu diye şaşırdım. Baktım halıların olduğu yerde su vardı. Halıları kaldırdım, göl gibiydi. Buraya kanalizasyonun pis suyu akıyor. Baktım, duvarın altında su geliyor, sonra dışarı çıktık, kanalizasyonun tıkandığını fark ettik. Hattın dibi kırık, su toprağa sızıyor ve dükkana geliyor" dedi.

"İSKİ'yi aradım, durumu bildirdim"

İSKİ'yi aradığını ama geri dönüş olmadığını söyleyen Rıfat Gavuz, "Ben de önlem için kovaları alıp dışarı su attım. İSKİ'yi aradım, durumu bildirdim. Defalarca bildirdim bugün 8'inci gün oldu. Bir haftadır arıyorum kimse gelip müdahale etmiyor. Kendim önlem alarak buraya duvar gibi bir set yaptım. Buradan duvarı kırdım. O pis su giderden gidiyor. Bir haftadır, bekliyorum, bir Allah'ın kulu gelmiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanalizasyon Arızası Antika Dükkanını Su Bastı - Son Dakika

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