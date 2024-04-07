Kandıra\'da 13 yaşındaki çocuk resmi futsal turnuvasında sakatlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ailesinden habersiz seyirci olarak götürüldüğü resmi futsal turnuvasında oynatıldığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, rakip takımın oyuncusuyla çarpışınca sakatlandı. Oğlunun 44 gündür Sakarya'da tedavi gördüğünü ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba, "Doktorların söyledikleri bizi çok üzdü. Efe artık dizini eskisi gibi kullanamayacak" dedi.
İddiaya göre, ortaokul öğrencisi Ahmet Efe Canbaz, ailesinin izni olmadan okul yönetimi tarafından seyirci olarak götürüldüğü profesyonel futsal turnuvasında oyuncu olarak oynatıldı. Maçta kalecilik yapan Canbaz'ın, rakip takımın oyuncusuyla çarpıştıktan sonra sağ dizinden sakatlandığı öne sürüldü. Akşam evine giden 13 yaşındaki Ahmet Efe, ailesinin müdahalesiyle ilk olarak ilçe devlet hastanesi, ardından ise Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler neticesinde çocuğun sağ diz kemiğinin çıktığı, menüsküs yırtılması ve kıkırdak kırılması olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Fizik Tedavi Bölümüne sevk edilen çocuk, yaklaşık 44 gündür hastanede tedavi görüyor.
Oğullarını bir an olsun yalnız bırakmayan aile ise ihmalkar davrandığı iddia edilen okul yönetimi hakkında şikayetçi olarak, hukuk mücadelesi başlattı.
"Ne sağlık raporum, ne de sporcu lisansım vardı"
Şehit Yavuz Sonat Spor Salonu'nda oynanan maça taraftar olarak götürüldüğünü ancak sonradan oyuna alındığını ileri süren Ahmet Efe Canbaz, "Maçta kaleci olarak oyuna alındım ve sakatlandım. Ne sağlık raporum, ne de sporcu lisansım vardı. Hoca, 'Oynar mısın?' dedi. Ben de oynayabileceğimi söyledim. Kaledeydim, topu kurtarmak isterken dizime tekme geldi. Ardından saha doktoru geldi ve 'Hiçbir şey yok' diyerek beni sahanın kenarına koydu. Maç sonrasında okula gittik ve eğitimime devam ettim. Eve geldiğimde annem ve babam dizimi görünce durumu anlattım. Dizimi doktora gösterdiğimizde kırık ve diz kapağımın dönük olduğunu öğrendim. Sonrasında da ameliyat oldum" dedi.
"Bu durum benim psikolojimi çok bozdu"
Hayallerinin olduğunu anlatan Canbaz, " LGS'yi dört gözle bekliyordum. Hayallerim vardı ama bu sakatlıktan sonra derslerimden geri kaldım. Bu durum hiçbir öğretmenimin umurunda olmadı. Beni oyuna dahil eden öğretmen bir kere bile arayıp sormadı, aramadı. Benim dizim eskisi gibi olmayacak ve burum benim psikolojimi çok etkiliyor. Hukuk Fakültesi'nde okumak istiyordum ama şuan derslerimden geriyim ve önümüzdeki aylarda sınav var. Ben 44 gündür hastanede tedavi görüyorum ve bu durum benim psikolojimi çok bozdu" diye konuştu.
"Bu yaştaki bir çocuğa, 'Çık, oyna' dediğin zaman çıkıp oynar"
Çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgiler veren baba Abdulkerim Canbaz, "Lisansı olmadan, sağlık raporu istemeden ve bizim haberimiz olmadan maçta oynatıyorlar. Bu çocuk 13 yaşında. Bu yaştaki bir çocuğa, 'Çık, oyna' dediğin zaman çıkıp oynar, işin prosedürünü düşünmez. Bu çok ciddi bir ihmalkarlık. Hocamız da sağ olsun 44 gündür bir kere bile arayıp sormadı, 'Geçmiş olsun' bile demedi. Okul yönetimi bile çok rahat davranıyor. Sanki çok sıradan bir olaymış gibi bahsediyorlar. Merak ettiğim bir husus var; okullarda müze gezilerinde bile ebeveynlere izin kağıdı gönderiyorlar ve imzalanıp okula teslim ediliyor. Okul yönetimi böyle bir şeyi yapmadan maça götürüp oynatıyorlar, ciddi bir darbe alıyor ve çocuğun hayatı orada kararıyor. Kemik çıkıntısı vardı, patella kemiği kırılıyor, kıkırdaklar kırılıyor, menüsküs yırtılıyor ve diz kapağı yerinden çıkıyor. Böyle bir vakayı doktor nasıl anlamaz? Resmi bir müsabaka, saha doktoru varsa hastaneye götürselerdi, hiçbir şey yapamıyorlarsa biz ebeveynlerine haber verseydiler" diye konuştu.
"Efe eskisi gibi dizini kullanamayacak"
Hukuk mücadelesini bırakmayacağını belirten baba Canbaz, "13 yaşındaki bir çocuğun yaklaşık 44 gündür psikolojisi alt üst oldu. Biz gerekli müracaatlarımızı yaptık ve sonuna kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz, hukuksal olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tek isteğimiz bir başkasının canı yanmasın, bu kadar ihmalkarlık yapılmasın. 44 gündür annesi ve ben Efe'ye destek olmaya çalışıyoruz. Çocuk hastanede çok başka biri oldu. Gerekli tetkikler ve diz güçlendirmeleri yapılıyor ama Doktorların söyledikleri bizi çok üzdü. Efe artık dizini eskisi gibi kullanamayacak" şeklinde konuştu.
"Yalan beyanla savunma olarak görüyorlar"
Abdulkerim Canbaz, Efe'nin daha önce de sakatlandığını fakat sağlığına kavuştuğunu da aktararak, "Yaklaşık 2 ay önce Efe, çamurlu zeminde kayarak düştü ve dizi şişti. Bununla ilgili tedavisini oldu ve eski sağlığına kavuştu. Bu durum ile alakalı okul yönetimi Efe'ye bahçede top oynatmıyordu ve annesi de tedavisinin tamamlandığına, eski sağlığına kavuştuğuna dair bir mesaj atarak arkadaşlarıyla top oynamasına izin verilebileceğini söyledi. Aylar önce atılan mesajı okul yönetimi, sanki turnuva için izin alınmış, resmi müsabakaya izin vermişiz gibi yalan beyanla savunma olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
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