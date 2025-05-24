Kanser TEDAVİSİ SONRASI ÇOCUKLARA MOTOSİKLET KEYFİ - Son Dakika
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Kanser TEDAVİSİ SONRASI ÇOCUKLARA MOTOSİKLET KEYFİ

Kanser TEDAVİSİ SONRASI ÇOCUKLARA MOTOSİKLET KEYFİ
24.05.2025 12:56
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Eskişehir'de kanser tedavisi gören çocuklar, motosiklet etkinliğinde mutlu anlar yaşadı.

Eskişehir'de kanser tedavisi sonrası iyileşen çocuklar, motosiklet etkinliğinde keyifli anlar yaşadı.

Eskişehir Kan Hastalıkları ve Kanser Derneği (ESKANDER) ve 222 Türkiye Motosiklet Platformu iş birliğiyle, Osmangazi Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde kanser tedavisi görüp iyileşen 10 çocuk için Sazova Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, 10-17 yaş aralığındaki çocuklar motosikletle gezdirildi, hayır panayırı ve tiyatro etkinliklerine katıldı.

"Bir çocuk gülerse dünya güler"

222 Türkiye Motosiklet Platformu Derneği Başkanı Muhammed Bayır, bilinçli motosiklet kullanımını tanıtmayı ve çocukların motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını, "Bir çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Bayır, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Biz kuruluşumuzdan beri sürekli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde yatan çocuklarımızla hep ilgilendik. Özellikle milli bayramlarda pencerenin önünde onlar için etkinlikler yaptık. Ayrıca servislerini sürekli süsledik. Şimdi orada yeni bir yapılanma var. ESKANDER diye yeni bir dernek kuruldu. Başkanı Canan hoca bizden destek talep ettiler. Biz de elimizden geldiğince destek olduk. Orada bulunup standımızı açtık. Standımızda 222 Türkiye Motosiklet Platformu ile beraber misafirlerimizi karşıladık. Tedavi görüp iyileşen çocuklarımızı motorlarımızla gezdirdik. Orada yapılan hayır panayırı, tiyatro içerisindeki etkinliklere aktif katılımda bulunduk. Doğal olarak çocuklarımızın gülmesi bizim için çok çok önemli. Çünkü "Bir çocuk gülerse dünya güler" düsturu ile bütün işlerimizi yapmaya çalışıyoruz."

"Çok ciddi hoşlananlar çocuklar var"

Çocuklar motosiklete ilgi duyduğunu aktaran Muhhamed Bayır, "Çok ciddi hoşlananlar var. Hatta motora çok fazla sempati duyanlar var. Onların çok hoşuna gitti. Özellikle bir tane çocuğumuz vardı, iyileşip bizimle gezen. "Israrla ben de alacağım, ben de alacağım" diye sürekli bastırdı. Orada tabii bizim amaçladığımız ve göstermeye çalıştığımız, bilinçli motosiklet kullanımı ya da motosiklet kullanıcılarının topluma nasıl bir faydası olacağı. Özelde bununla ilerliyoruz. Sadece motorla gezmek değil işimiz. En azından yapabildiğimiz kadarıyla toplumun gelişimine, yenilenmesine, çağdaşlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Yaş aralığı ortalama 10 ile 17 arasında"

Son olarak etkinliğin detayları hakkında bilgilendirme yapan ve çocukların üstünde olumlu etkiler bıraktığını ifade eden Bayır, "Çocukların üzerinde çok ciddi olumlu etkiler bırakıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Zaten etkinliğimiz Sazova içerisindeki amfitiyatrodaydı. Sazova'nın çevresinde Kütahya yolundan dönüp tekrar Sazova Parkı'na döndük. Yaş aralığı ortalama 10 ile 17 arasında değişiyordu, tedavi görüp iyileşenler. Tabii şu an servisimizde yatan, yanlış hatırlamıyorsam, 13 tane daha çocuğumuz var. 3 yaşında da çocuğumuz var, 17-18 yaşında da gençlerimiz var. Umarım hepsi şifasını bulur. Biz de elimizden geldiğince onlara motivasyon kaynağı olmaya çalışacağız. Serviste 13 yatan var. Onlar zaten gelemediler etkinliğe. Ama o gün yaklaşık 10 tane tedavi görüp iyileşen çocuğumuzu gezdirdik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanser TEDAVİSİ SONRASI ÇOCUKLARA MOTOSİKLET KEYFİ - Son Dakika

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