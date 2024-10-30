Kanseri Yenen Gelin İçin Masal Gibi Düğün - Son Dakika
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Kanseri Yenen Gelin İçin Masal Gibi Düğün

Kanseri Yenen Gelin İçin Masal Gibi Düğün

Mersin'de, kanseri yenen Almanya'daki gelin Conny için eşinin düzenlediği sürpriz düğün oldu.

30.10.2024 10:04
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Mersin'de kanseri yenen 42 yaşındaki bir çocuk annesi Alman geline, kocası turizmin göz bebeği Kızkalesi'nde düğün yaptı. O anlar, hem duygusal hem de izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı.

16 yıl önce tanışıp, yurt dışında evlenen aslen Adanalı Sedat Freistadt ile Almanya'nın Berlin kentinden Conny Freistadt çiftinin Elias ismini verdikleri bir çocukları oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Conny, meme kanserine yakalandı. Bunun üzerine kocası, moral vermek için hastalığı yenmesinin ardından kendisine 'Masal gibi bir düğün yapma' sözü verdi. Doktorların tedavisi, eşi, yakınları ve arkadaşlarının da desteğiyle hastalığı yenen Conny'e eşi Sedat her yıl tatil için geldikleri Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'nde düğün organize etti. Kızkalesinde bir daire de alıp sürpriz yapan koca, gelinlik giydirdiği Alman eşiyle sahilde kıyılan temsili nikahla tekrar evlendi. Çiftin çocukları Elias ve yeğenleri geline, yürürken çiçek attı, yüzüklerini getirdi. Alman gelin nikah memurunun sorusuna tereddüt etmeden 'Evet' cevabı verirken, damat ise önce arkadaşları ile istişare etti sonra evlenmeyi kabul etti. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Berlin'de yaşadıklarını belirten Sedat Freistadt,"Almanya'dan arkadaşlarımız geldi, çok güzel bir düğün oldu. Ben eşime hastalığı yenersen 'sana söz güzel bir düğün yapacağım' demiştim, yaptım" diye konuştu.Alman gelin ise, teşekkür ederek eşini çok sevdiğini söyledi.

Düğünü organize eden çiftin yakın arkadaşlarından Belgin Bitkin, çiftin çok kötü günler geçirdiğini belirtti. Bitkin, "Sedat eşine, hastalığı atlatırsan masal gibi bir düğün yapacağım sözü verdi. Conny hastalığı atlattı, kardeşim de sözünü tuttu, masal gibi bir düğün yaptı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kanseri Yenen Gelin İçin Masal Gibi Düğün - Son Dakika

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