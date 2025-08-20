Kapadokya'da Bayrağa Saygısızlık Tepki Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kapadokya'da Bayrağa Saygısızlık Tepki Topladı

Kapadokya\'da Bayrağa Saygısızlık Tepki Topladı
20.08.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'da bir turistin Türk bayrağına yaptığı uygunsuz hareketler büyük tepki çekti.

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turistin Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı. Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Emre Çalışkan, Milletvekili, Kapadokya, AK Parti, Politika, turist, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya'da Bayrağa Saygısızlık Tepki Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:45:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Bayrağa Saygısızlık Tepki Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.