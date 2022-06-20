Kapadokya'da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor - Son Dakika
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Kapadokya'da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor

20.06.2022 12:53

Kapadokya'da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyorNEVŞEHİR Kapadokya bölgesinde 9. ve 13. yüzyıl arasında papazlara dini eğitimlerin verildiği, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden olan Zelve Vadisi, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.

Kapadokya'da en çok Zelve Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor

NEVŞEHİR Kapadokya bölgesinde 9. ve 13. yüzyıl arasında papazlara dini eğitimlerin verildiği, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden olan Zelve Vadisi, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Kapadokya gezisine gelen yerli ve yabancı turistler ilgi odağı olan Zelve Açık Hava Müzesi her gün dolup taşıyor. Zelve Açık Hava Müzesini geçen ay 135 bin 64 yeri ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen Zelve Açık Hava Müzesini 2021 yılında 608 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya turu için Hırvatistan'dan gelen Tamara Pinter, " Türkiye'de insanlar çok iyi, çok hoşgörülü. Kapadokya çok etkileyici bir yer" dedi.

İtalyan Veranica Ranetta Brandoni'da, "Kapadokya'ya arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Kapadokya çok etkileyici ve büyüleyici bir yer. Birçok tarihe ev sahipliği yapmış bir yer. Ülkeme dönünce tüm arkadaşlarıma Kapadokya'dan mutlaka bahsedeceğim. Tüm arkadaşlarım buraları görmeli" dedi.

15 yıl önce Kapadokya gezisine geldiğini söyleyen Elif Güney'de, "Kapadokya ve Zelve vadisi benim için çok anlamlı bir yer. 15 yıl önce bayan arkadaşlarımla gelmiştim. Bunlardan bir tanesi şu an aramızda yok. Bu nedenle buraların anlamı benim için çok büyük. Buraları gezerken taş evlerde yaşayan insanları hayal ediyorum. Sanki her birinin nefesini üzerimde hissediyorum. Kapadokya efsunlu bir yer. İstanbul dünyanın büyülü şehirlerinden birisi. Kapadokya da çok anlamlı, çok esrarengiz bir yer. Herkesin Kapadokya ve Zelve Vadisini görmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hindistan'dan ailece Kapadokya turuna katılan Anish Khındrı, "Kapadokya çok güzel bir yer. Tarihine ve doğal güzelliklerine kapıldık. Hindistan'a gittiğimizde, Türkiye'ye gelecek tür arkadaşlarıma Kapadokya'yı gezi listelerine eklemelerini söyleyeceğim. Kapadokya çok güzel" dedi.

Profesyonel Turist Rehberi Ali Battır'da yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgesi insanlar tarafından dünyadaki mağara oluşumlarının en büyük ve en fazla mağara sayısının olduğu bir mekan. Buradaki kayaların oyulma sürecine baktığımızda yaklaşık 2 bin yıllık. Oluşumlar özellikle Roma döneminden sonra başlamakta. Zelve açık hava müzesi de bölgede insan yaşamının olduğu en büyük alan. Geçmişte bu bölgede yaklaşık 3 bin insan aynı anda yaşamış durumda. Şu an çoğu mağaraların alt giriş kısımları yıkılmış yada yukarıdan düşen kayalardan dolayı kapanmış durumda. Bu bölgeyi gezen misafirlerimiz genellikle Ürdün'de bulunan Petra'ya çok benzetiyorlar.

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Kaynak: İHA

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