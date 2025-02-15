Kapadokya'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kapadokya'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor

Kapadokya\'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınının ardından Kapadokya bölgesinde bulunan oteller, Nevşehir Valiliği ve yerel zabıta ekipleri tarafından sıkı denetimden geçirildi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren birçok otelin belgeleri iptal edilerek kapatıldı.

15.02.2025 12:34  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra Kapadokya bölgesinde bulunan oteller sıkı denetimden geçirildi.

Nevşehir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan otellerde denetleme yaptı. Edinilen bilgiye göre yapılan denetlemelerde Nevşehir'de İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı bulunmadan kayıt dışı faaliyette bulunan ve 2634 sayılı kanun gereği yasal süresi içinde Turizm işletme belgesi almadan, kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen, 93 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi. 58 konaklama tesisine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılarak, 32 işletmenin ruhsatları iptal edilerek faaliyetine son verildi. Kalan 26 konaklama tesisi ile alakalı Nevşehir Valiliğince gerekli takibin yapıldığı ve yasal süresi içinde belgelendirilemeyen işletmelere gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde Nevşehir merkez ve ilçelerinde 'Sürdürülebilir Turizm Programı Belgesini' hiç almamış olan ya da yenileme yükümlülüğüne uymayan Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislere yönelik 2024 yılında yapılan denetim sonucunda 19 konaklama tesisine, 2025 yılında ise 323 konaklama tesisine yönelik yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunun 33. Maddesini ihlal eden 13 konaklama tesisine idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimlerin yerinde olduğunu söyleyen Turizmci Uluç Haşimoğlu; "Otelimiz konak tarzında konsept bir oteldir. Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri de bugün bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim de çok doğru bir uygulama. Kapadokya bölgesinde bulunan oteller, otelcilik konusunda çok hassas olan işletmelerdir. Bizde tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Yapılan denetimlerde bir eksiklik çıkarsa onları da tamamlıyoruz. Kapadokya bölgesinde bulunan oteller oldukça güvenlidir" şeklinde konuştu. Turizmci Atacan Erdinç de açıklamasında; "Odalarımız sürekli kontrol edilmekte. Her odamızda sürdürülebilir turizm sertifikası çerçevesinde çöplerin ayrıştırılması ve yangın detektörleri de aktif durumda. Otelimizin muhtelif yerlerinde de yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Misafirlerimiz Kapadokya bölgesine gönül rahatlığı ile gelebilirler" dedi.

Niyazi Öztürk ise "İşletmemizde bütün tedbirlerimiz aldık. Yangın söndürme tüpleri ve cam korkulukları daha önceden yapmıştık. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilir ve kalabilir. Otellerimiz butik otellerdir" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir Valiliği, Yerel Yönetim, Kartalkaya, Kapadokya, Zabıta, Turizm, Yerel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kapadokya'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.