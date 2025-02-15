Kapadokya\'daki Oteller Sıkı Denetimden Geçiyor

Yerel

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra Kapadokya bölgesinde bulunan oteller sıkı denetimden geçirildi.

Nevşehir Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede bulunan otellerde denetleme yaptı. Edinilen bilgiye göre yapılan denetlemelerde Nevşehir'de İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı bulunmadan kayıt dışı faaliyette bulunan ve 2634 sayılı kanun gereği yasal süresi içinde Turizm işletme belgesi almadan, kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen, 93 işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verildi. 58 konaklama tesisine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılarak, 32 işletmenin ruhsatları iptal edilerek faaliyetine son verildi. Kalan 26 konaklama tesisi ile alakalı Nevşehir Valiliğince gerekli takibin yapıldığı ve yasal süresi içinde belgelendirilemeyen işletmelere gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı çerçevesinde Nevşehir merkez ve ilçelerinde 'Sürdürülebilir Turizm Programı Belgesini' hiç almamış olan ya da yenileme yükümlülüğüne uymayan Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesislere yönelik 2024 yılında yapılan denetim sonucunda 19 konaklama tesisine, 2025 yılında ise 323 konaklama tesisine yönelik yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunun 33. Maddesini ihlal eden 13 konaklama tesisine idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimlerin yerinde olduğunu söyleyen Turizmci Uluç Haşimoğlu; "Otelimiz konak tarzında konsept bir oteldir. Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri de bugün bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim de çok doğru bir uygulama. Kapadokya bölgesinde bulunan oteller, otelcilik konusunda çok hassas olan işletmelerdir. Bizde tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Yapılan denetimlerde bir eksiklik çıkarsa onları da tamamlıyoruz. Kapadokya bölgesinde bulunan oteller oldukça güvenlidir" şeklinde konuştu. Turizmci Atacan Erdinç de açıklamasında; "Odalarımız sürekli kontrol edilmekte. Her odamızda sürdürülebilir turizm sertifikası çerçevesinde çöplerin ayrıştırılması ve yangın detektörleri de aktif durumda. Otelimizin muhtelif yerlerinde de yangın söndürme tüpleri mevcuttur. Misafirlerimiz Kapadokya bölgesine gönül rahatlığı ile gelebilirler" dedi.

Niyazi Öztürk ise "İşletmemizde bütün tedbirlerimiz aldık. Yangın söndürme tüpleri ve cam korkulukları daha önceden yapmıştık. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilir ve kalabilir. Otellerimiz butik otellerdir" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR