Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 'PATA Zirvesi' kapsamında Kamboçya Turizm Bakanı Huot HAK ile İstanbul'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda; turizmde mesleki eğitim alanlarında (turist rehberliği, gastronomi) iş birliği yapılması ve uluslararası turistlerin cezbedilmesine yönelik stratejik planlama çalışmaları ele alındı. Görüşmede ayrıca, sürdürülebilir, yeşil ve kapsayıcı turizm yaklaşımları ile katma değerli turizm destinasyonu oluşturma stratejileri üzerine karşılıklı deneyim paylaşımında bulunuldu.
Toplantı sonucunda Kamboçya Hükümeti ile Kapadokya Üniversitesi arasında, sürdürülebilir turizm ve turizm planlamaları alanlarında uzun ve kısa vadeli eğitim programlarını kapsayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) hazırlanması konusunda mutabakata varıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Kapadokya Üniversitesi'nden Kamboçya ile Turizm İş Birliği - Son Dakika
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