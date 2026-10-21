Kapadokya Üniversitesi ve FAO Türkiye Uçhisar'da Dünya Gıda Günü etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi ve FAO Türkiye Uçhisar'da Dünya Gıda Günü etkinliği düzenledi

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Kapadokya Üniversitesi ve FAO Türkiye Uçhisar\'da Dünya Gıda Günü etkinliği düzenledi
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Kapadokya Üniversitesi ile FAO Türkiye iş birliğinde Uçhisar'da düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliğinde sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoçeşitlilik ve yerel üretim ele alındı. Etkinlikte yerel üreticiler ürünlerini tanıttı, öğrenciler ekmek ve sıfır atık çorba yaptı.

Kapadokya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye iş birliğinde düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliğinde, sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerin yanı sıra yerel üreticiler ürünlerini katılımcılarla buluştururken, öğrenciler de ekmek yapımı ve sıfır atık çorba etkinliklerine katıldı.

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile FAO Türkiye iş birliğinde, "Yenilik, Gıda ve Gelecek" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Günü etkinliği, üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Program, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile FAO Türkiye'den Dr. Ayşegül Selışık'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya'nın üretim kültürünün ve kuşaktan kuşağa aktarılan yerel bilginin korunmasının önemine dikkat çekti. Yerel üretimin bilimsel araştırmalarla desteklenmesi ve üreticilerle üniversiteler arasında karşılıklı bilgi paylaşımına dayalı bir iş birliği kurulması gerektiğini belirten Karasar; su kaynaklarının verimli kullanılması, yerel çeşitlerin korunması, teknolojiye erişim ve kadın üreticilerin desteklenmesi konularına değindi. Karasar, üniversitenin bilimsel birikimiyle üreticilerin deneyiminin buluşturulmasının önemini vurguladı.

FAO Türkiye'den Dr. Ayşegül Selışık ise tarım ve gıda sistemlerinin geleceği için daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin dijital teknolojilerden girişimciliğe, veri analizinden araştırmaya kadar farklı alanlarda gıda sistemlerinin dönüşümüne katkı sunabileceğini belirten Selışık, yerel çeşitlerin, geleneksel üretim bilgisinin ve kadın üreticilerin desteklenmesinin gıda güvenliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panellerde sürdürülebilir gıda sistemleri, inovasyon, biyoçeşitlilik, yerel üretim ve gıdanın geleceği farklı yönleriyle değerlendirildi.

Yerel üreticiler ürünlerini tanıttı

Programın devamında kurulan Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, yerel üreticilerle katılımcıları bir araya getirdi. Yerel ve mevsimsel ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştırılmasını destekleyen pazarda, kadın üreticiler ve küçük ölçekli üreticiler ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Pazar aracılığıyla bölgenin tarımsal üretim kültürünün korunması, üretici emeğinin görünür kılınması ve kısa tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde ise üniversite öğrencilerinin katkısıyla ekmek yapımı ve sıfır atık çorba çalışmaları gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle gıdaların değerlendirilmesi, israfın azaltılması ve sürdürülebilir mutfak uygulamaları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kapadokya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, yerel üretimin desteklenmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve bilimsel bilgiyle üretici deneyiminin bir araya getirilmesi konuları ön plana çıktı. Program, gençlerin ve yerel üreticilerin sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katılımını teşvik etti.

Kaynak: İHA
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