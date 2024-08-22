Kapaklı Devlet Hastanesi\'nde Yangın Çıktı

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Yapımı süren Kapaklı Devlet Hastanesi'nde yangın

TEKİRDAĞ - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatında meydana gelen yangın, personellerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi Kazak Gölü yolu üzerinde yapımı devam eden ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına, hastane inşaatında çalışan personeller müdahale etti.

Personeller tarafından yapılan söndürme çalışmaları sırasında yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının yaşandığı bölgede soğutma çalışması başlattı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.