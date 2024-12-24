Kaplan\'dan 25 Aralık mesajı

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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Gaziantep Savunması, milletimizin kahramanlık, fedakarlık ve cesaretinin ölümsüzleştiği büyük bir destandır" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Birinci Dünya Savaşı sonrası aziz vatanımızı işgal ederek bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele veren atalarımızın yazdığı bu destan bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamaktansa şehit olmayı tercih eden atalarımızın mücadele ruhunu, vatan sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık aşkın örnek alarak gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimiz olacaktır. 103 yıl önce Antep Savunması'nda sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Antep Savunması, sıradan bir şehir savunması olmayıp, hiçbir yerden destek almadan nüfusunun dörtte birini şehit, geri kalanının da gazi olduğu düşmanın bile saygı ile önünde eğildiği bir kahramanlık destanıdır. Bizler günümüzde bu aziz topraklarda huzur ve güven içinde yaşamayı, vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlara ne kadar saygı, minnet ve şükran duysak azdır. Atalarımıza layık olmak için bizler bir taraftan her türlü tehlikeye karşı kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, diğer taraftan da ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yorulmadan, bıkmadan çalışmalıyız. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP