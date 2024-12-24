Kaplan'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaplan'dan 25 Aralık mesajı

Kaplan\'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Gaziantep Savunması, milletimizin kahramanlık, fedakarlık ve cesaretinin ölümsüzleştiği büyük bir destandır" dedi.

24.12.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Gaziantep Savunması, milletimizin kahramanlık, fedakarlık ve cesaretinin ölümsüzleştiği büyük bir destandır" dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle yayımladı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Birinci Dünya Savaşı sonrası aziz vatanımızı işgal ederek bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elimizden almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele veren atalarımızın yazdığı bu destan bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamaktansa şehit olmayı tercih eden atalarımızın mücadele ruhunu, vatan sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık aşkın örnek alarak gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimiz olacaktır. 103 yıl önce Antep Savunması'nda sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Antep Savunması, sıradan bir şehir savunması olmayıp, hiçbir yerden destek almadan nüfusunun dörtte birini şehit, geri kalanının da gazi olduğu düşmanın bile saygı ile önünde eğildiği bir kahramanlık destanıdır. Bizler günümüzde bu aziz topraklarda huzur ve güven içinde yaşamayı, vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlara ne kadar saygı, minnet ve şükran duysak azdır. Atalarımıza layık olmak için bizler bir taraftan her türlü tehlikeye karşı kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, diğer taraftan da ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yorulmadan, bıkmadan çalışmalıyız. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Destan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaplan'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kaplan'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.