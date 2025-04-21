Kaplanların 6. Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Kaplanların 6. Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı

Kaplanların 6. Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'nde Kimbo ve Çilek'in doğum günü etkinliği büyük ilgiyle gerçekleşti.

21.04.2025 12:44
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Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sevimli kaplanları Kimbo ve Çilek'in 6. yaş günlerini coşkulu bir etkinlikle kutlandı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda, kaplanların beslenme anı ilk kez halka açık şekilde gerçekleştirildi.

Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaplan Kimbo ve Çilek'e yaş günü sürprizi yapıldı. 20 Nisan Pazar günü düzenlenen doğum günü etkinliğinde, Kimbo ve Çilek 6. yaşına girdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından Kimbo ve Çilek'e ait olan alan, balon ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süsledi. Günlük yaklaşık 30 kilo etle beslenen kapların beslenme anları ilk kez ziyaretçilere açık şekilde gerçekleştirildi. Ziyaretçiler kaplanların doğum günü organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, doğum günü pastası yerine kaplanların et ziyafetini heyecanla izledi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik bilgilendirici ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Etkinliğe katılan ziyaretçilerden Kamelya Gerçek, "İlk defa geliyoruz. Oğlum çok heyecanlı. Kaplanın doğum gününü görebilmek için yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Beylikdüzü'nden geldik. Bence görülmeye değer bir ortam, çocuklarımızla birlikte bu ambiyansın tadını çıkarmalıyız." dedi. Mert Demir isimli bir diğer ziyaretçi ise, "Hava güzel olunca oğlumuzu getirdik. Anonsla kaplanların doğum günü kutlamasının yapılacağını duyduk. Merakla bekliyoruz. Sanırım birazdan et verecekler. Arka tarafta büyük bir kalabalık var. Etkinliği çok beğendik, çocuklar için keyifli bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın hayvanlara olan ilgisini artırmak istiyoruz"

Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Kaplanlarımız Kimbo ve Çilek'in 6. yaş günü etkinliğini gerçekleştirdik. Beklediğimizin çok üzerinde bir katılım oldu. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz vardı. Çocuklarımızın hayvanlara olan ilgisini artırmak, onları doğayla buluşturmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Kimbo ve Çilek hala çocuk gibi davranıyor. Yavru ayımız Silva ile aralarındaki bağ da dünyada benzeri olmayan bir dostluk örneği" dedi.

"1 buçuk yaşından bu yana ziyaretçilerimizle iç içe büyüdüler"

Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Özlem Ünsal ise "Kimbo ve Çilek 1,5 yaşından bu yana merkezimizde halkla iç içe büyüdüler. Ziyaretçilerimiz onları çok seviyor. Merkezimizde farklı türde birçok hayvan bulunuyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, doğayı tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Avrupa ve Anadolu yakası başta olmak üzere şehir dışından gelen tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaplanların 6. Doğum Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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