Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi - Son Dakika

- Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, yolları ulaşıma açmak için fedakarca çalışıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kar yağan illeri arasındaki Muş'ta, ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor. Çığ tehlikesine rağmen sarp dağlar ve 2 bin rakım üzerindeki köylerde karla mücadeleyi sürdüren il özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için hummalı çalışma yürüten ekipler, karla kaplı yolları aşarak köylere ulaşım sağlıyor.

"Bazı yerlerde 2-3 metre kar kalınlığı var"

Muş'a 82 kilometre mesafedeki Varto ilçesine bağlı Kartaldere köyünde yol açma çalışması yürüten iş makinesi operatörü Cahit Balkan, tipiden dolayı köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. İl özel idaresi ekipleri olarak 24 saat çalıştıklarını anlatan Balkan, "Çalışmalarda zorlanıyoruz. Tipiden dolayı bazı yerlerde 2-3 metre kar kalınlığı var. Buranın rakımı yüksek olduğu için genelde tipi geçit vermiyor. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik, bu saatten sonra da kimseyi mağdur etmeyiz inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.