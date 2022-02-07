Üye Girişi
Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi - Son Dakika

Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi

07.02.2022 14:01

- Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, yolları ulaşıma açmak için fedakarca çalışıyor.

- Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 56 iş makinesiyle çalışma yürüten kar kaplanları, yolları ulaşıma açmak için fedakarca çalışıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, sis ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok kar yağan illeri arasındaki Muş'ta, ekiplerin zorlu mesaisi sürüyor. Çığ tehlikesine rağmen sarp dağlar ve 2 bin rakım üzerindeki köylerde karla mücadeleyi sürdüren il özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için hummalı çalışma yürüten ekipler, karla kaplı yolları aşarak köylere ulaşım sağlıyor.

"Bazı yerlerde 2-3 metre kar kalınlığı var"

Muş'a 82 kilometre mesafedeki Varto ilçesine bağlı Kartaldere köyünde yol açma çalışması yürüten iş makinesi operatörü Cahit Balkan, tipiden dolayı köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. İl özel idaresi ekipleri olarak 24 saat çalıştıklarını anlatan Balkan, "Çalışmalarda zorlanıyoruz. Tipiden dolayı bazı yerlerde 2-3 metre kar kalınlığı var. Buranın rakımı yüksek olduğu için genelde tipi geçit vermiyor. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik, bu saatten sonra da kimseyi mağdur etmeyiz inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

YORUMLAR
500

Türkiye, Muş, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kar kaplanlarının zorlu kış mesaisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement