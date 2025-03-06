Kar Yağışı Fındık Üreticisini Sevindirdi - Son Dakika
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Yerel

Kar Yağışı Fındık Üreticisini Sevindirdi

Giresun'da kar yağışı fındık için yararlı ancak sonraki yağışlar risk oluşturabilir.

06.03.2025 16:46
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Kar yağışı fındık üreticisini sevindirdi

GİRESUN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının fındık için faydalı olduğu, kar yağışları olması halinde fındık için risk oluşturabileceği belirtildi.

Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, mevsiminde gerçekleşen kar yağışının fındık tarımı açısından önemli faydalar sağladığını belirterek, bundan sonra yaşanabilecek kar yağışlarının olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Gedikali, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir hafta ila on gün önce etkili olan kar yağışı fındık üretimi açısından yararlı oldu. Bu yağış, fındığın su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra toprağın ihtiyacı olan mineralleri sağlamasına da yardımcı oldu. Ayrıca toprak altında bulunan mantar türleri gibi zararlılar üzerinde baskı oluşturarak popülasyonlarını azalttı. Bununla birlikte, kar yağışıyla beraber toprağa azot sağlayan bakteriler de toprağa geçti ve verimlilik arttı" dedi.

"Geç don olayına karşı uyarı"

Yüksek rakımlı bölgelerde kısmi olarak zirai don olaylarının yaşandığını dile getiren Gedikali, "Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı ve erken çeşit fındıklarda yapraklanma süreci hızlandı. Özellikle bundan sonra gerçekleşecek kar yağışları fındık üzerinde olumlu değil, aksine olumsuz etkilere yol açacaktır. Fındığın gelişim sürecinde bu tür olumsuz hava koşulları ürün kaybına neden olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Üreticilere uyarılarda bulunan Gedikali, "Şu ana kadar yağan kar fındık için oldukça faydalıydı. Ancak bundan sonraki süreçte özellikle geç don olaylarına karşı üreticilerin dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kar Yağışı Fındık Üreticisini Sevindirdi - Son Dakika

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