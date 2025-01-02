Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı, İbadete Açıldı - Son Dakika
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Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı, İbadete Açıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tarihi Kara Mustafa Paşa Camii, tamamlanan restorasyon çalışmaları sonrası Regaip Kandili'nde ibadete açıldı. Açılışta, yetkililer tarihi eserlerin korunmasının önemini vurguladı.

02.01.2025 22:02
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Restorasyonu tamamlanan tarihi cami ibadete açıldı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında IV. Murat'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi Kara Mustafa Paşa Camii, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Yurt genelinde sürdürdüğü 250'yi aşkın restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, her şehrin sembolü de olan tarihi camilerine yönelik çalışmalarını sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camiinde başlattıkları restorasyon çalışmaları sonrası Regaip Kandili'inde ibadete açıldı.

İbadete açılan cami hakkında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl; "Yaklaşık 1 buçuk senedir devam eden restorasyonla bugün bu güzel tarihi camimize ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabiki burası ecdat toprakları. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik olunca şehrimizin her köşesinde ecdadımızın güzel hizmetleri var. Kara Mustafa Paşa Camisi bu eserlerden biri. 1578 yılında yapılmış olan cami, yaklaşık 2 yıl önce sözleşmesi yapıldı ve bugün özel bir gecede hayırlı bir gecede hizmete açmayı rabbim nasip eyledi. Rabbim bu hizmeti sunan büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımıza, Genel Müdürümüze, yanımızda çok kıymetli vekilimiz var. Çok büyük destekleri var kendisine, bölge müdürlüğümüz ve heyetine, bunu yapan ustasından müteahhitine şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir; "Ecdadımızdan yadigar kalan eserleri ihya ediliyor, onarılıyor gelecek nesillere aktarması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu anlamda da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ilçemizde bulunan Kara Mustafa Paşa Camini bugünden itibariyle tamamlayıp tekrar hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Tabi Sayın Valimizin az önce ifade ettiği gibi Anadolu'nun her bir köşesi ecdadın eserleriyle dolu. Bizimde gelecek nesillere aktarmamız gereken bu eserleri sağlam bir şekilde gelecek nesillere aktarmakta bizim vazifemiz. Bu hususta da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz elinden geleni yapıyor. Ben başta sayın Genel Müdürümüz Sedat bey ve Bölge Müdürümüz Haluk bey ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu onarılan Kara Mustafa Paşa Camisinin de emeği bulunan, buradaki ustasından, yükleyicisine hepsine de şükranlarımı ilçenin bir ferdi olarak hemde bir milletvekili olarak sunuyorum. Tabi bu işler yapılırken de bunların takibi gerekiyor. Bu hususta da hem Kaymakamlarımız hemde Sayın Valimiz, Kültür Müdürümüz bu konularda da gerekli üzerine düşeni yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Belediye Başkanımız olsun, ilçemizin diğer idarecilere ben huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Cami açılışına, Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Tamamlandı, İbadete Açıldı - Son Dakika

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