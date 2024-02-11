Karabağlar Belediye Başkanı Fen İşleri Çalışmalarını İnceledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Vatan Mahallesi'nde yürüttüğü kaldırım ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek, bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.
Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Mahallesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Selvitopu da ekiplere kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Selvitopu'na, Mahalle Muhtarı Temel Doğru eşlik etti.
CENAZE SERVİS ASANSÖRÜNÜ HİZMETE AÇTI
Başkan Selvitopu daha sonra, Karabağlar Belediyesi'nin Eskiizmir Mehdiyye Camii'ne kazandırdığı cenaze servis asansörünü bölge sakinleriyle birlikte hizmete açtı. Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Başkanı olan bölge sakinlerinden İsa Ambarcı, kot farkı nedeniyle cenazeleri 3 kat taşımak zorunda olduklarını belirterek, "Allah Başkanımızdan bin kere razı olsun, gayreti sayesinde bu sorunumuz çözülmüş oldu. Katkıları ve Karabağlar'a verdiği emekler nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Başkan Selvitopu ise sıkıntının giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle acılı günlerde bir de bu tür sıkıntılarla uğraşılması bizi üzmüştü. Şimdi sorun giderilmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayatta önemli olan acıyı, sevinci, sevgiyi paylaşabilmek. Sizlerle bunu paylaşabildiğimiz için ne mutlu bize. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kurdela kesiminin ardından Selvitopu'na Azeri ve Türk bayrakları armağan edildi.
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