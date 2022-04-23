Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar

23.04.2022 09:55
Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar

Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin kursiyer kadınları, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu’nu iftarda ağırladı. Kadınlar evlerinde yaparak semt merkezine getirdikleri yemekleri, birlik ve beraberlik mesajlarıyla birlikte Selvitopu çiftinin yanı sıra Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda ve semt merkezi eğitmenleriyle paylaştı.

Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin kursiyer kadınları, Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nu iftarda ağırladı. Kadınlar evlerinde yaparak semt merkezine getirdikleri yemekleri, birlik ve beraberlik mesajlarıyla birlikte Selvitopu çiftinin yanı sıra Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda ve semt merkezi eğitmenleriyle paylaştı.

İftar davetinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Selvitopu, Ramazan'ın barışın, hoşgörünün, birliğin ve beraberliğin yaşandığı İslam aleminin en önemli ayı olduğunu söyledi. Başkan Selvitopu, "Bizleri davet ettiğiniz ve bu güzel yemekleri hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça insanlar mutlu olur. Bizler de bir nebze olsun sizin hayatınıza küçük bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu" dedi.

Göreve geldiğinde 4 olan semt merkezlerinin sayısının 17'ye çıktığını ve yakın zamanda yenilerinin açılacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Biliyoruz ki özellikle sizler buraları yoğun olarak kullanıyorsunuz. 58 mahallemizin tamamına semt merkezi kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

İlçede tamamlanan ve yapımı devam eden projelerden de kısaca söz eden Başkan Selvitopu, Uzundere Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi'nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin kullanıma açıldığını, Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi'nin de kısa bir süre içinde hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Selvitopu, "Temelini attığımız Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımı hızla sürüyor. Semt merkezi sayısına bu yıl yeni eklemeler yapacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sosyal Destek Kartı, Eğitim Kart, KARBEM gibi sosyal projelerimiz aralıksız devam ediyor. Yine Ramazan Ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi binlerce aileye erzak paketi dağıtıyoruz" dedi.

Sohbet sırasında kursiyer kadınlar da istek ve dileklerini Başkan Selvitopu'na aktarırken, böyle bir merkezi mahallelerine kazandırdığı için kendisine teşekkür ettiler.

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Karabağlar Belediyesi, Ramazan, İslam, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi Barış Semt Merkezi'nin Kursiyer Kadınlarından İftar - Son Dakika


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