Karabağlar Belediyesi Sosyal Destek Kartı\'nda Limit Artışı

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Karabağlar Belediyesi, "Sosyal Destek Kartı" sistemi ile her ay düzenli olarak 3 bine yakın dar gelirli haneye ulaşmaya devam ediyor. Her ay düzenli para yüklemesi yapılan kartın limiti yüzde 100'lük artışla 500 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Karabağlar Belediyesi 02.03.2015 tarihli meclis kararıyla İzmir'de Sosyal Destek Kartı'na geçen ilk belediye oldu. Daha sonra İzmir ve Türkiye'nin farklı yerleşimlerinde de uygulama devam etti. Karabağlar'da oturup, istenilen belgeleri getirerek başvuruda bulunan vatandaşlarla ilgili ayrıntılı inceleme yapılıyor. Bunun sonucunda belirlenen kişilerin Sosyal Destek Kartı'na her ay düzenli para yüklemesi yapılıyor. Vatandaşlar bu kartları diledikleri marketlerde kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi, her ay düzenli olarak 3 bine yakın hanenin yararlanmasını sağladığı karttaki bakiyeyi 500 liradan 1000 liraya yükseltti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, dar gelirli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin öncülerinden olduğu Sosyal Destek Kartı'nın bugün Türkiye'nin pek çok yerinde benimsendiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Kart sayesinde vatandaşlarımız rencide edilmeden, ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü diledikleri marketlerden karşılayabiliyor. Bu ayrıntı çok önemli" dedi.