Karabağlar Yaylası Festivalinde Kavun Yarışması Coşkusu

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Karabağlar Yaylası'nda kavunlar yarıştı, kültür ve doğa buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Karabağlar Yayla Festivali, Narlı Kahvesi'nde gerçekleştirilen kavun yarışması ve yayla etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Festivalde fotoğraf sergileri, halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı Hamdi Demirtaş'ın türküleri ile renkli anlar yaşandı.

Festivalin en dikkat çeken etkinliği olan kavun yarışmasında, 21 numaralı kavunuyla Hayriye Arımbag birinci, 8 numaralı kavunuyla Mehmet Durac ikinci, 17 numaralı kavunuyla Büşra Taş ve 14 numaralı kavunuyla Şükrü Yavaş üçüncü oldu. 16 numaralı kavunuyla Halil Taş ise beşinci sırada yer aldı. Dereceye giren üreticilere ödüllerini Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal takdim etti.

Festivalde konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Karabağlar Yaylası'nın Muğla kültürü için önemine vurgu yaparak, "Pıtraklı kavunun, çoturaklı domatesin yetiştiği, yeşilin her tonuna ve canlıların her türüne ev sahipliği yapan Karabağlar Yaylamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu yayla, Türkiye'nin tek inilen yaylası olma özelliğine sahiptir. Evliya Çelebi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın da hayran kaldığı bu yaylamızı korumak bizlerin görevi" dedi.

Başkan Köksal ayrıca, tarıma ve doğaya verilen değerin festivalin merkezinde olduğunu belirterek, "Bu kavun yarışmamız, çiftçilerimizin emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bu toprakların insanları olarak, kültürümüze sahip çıkma sorumluluğuyla tarıma ve doğaya olan saygıyı her zaman ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival, yöresel yemeklerin tadılması, çocuklara yönelik eğitimler, halk oyunları ve türkülerle devam etti. Katılımcılar gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdiler.