Karabük haber! Karabük'te ilk Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika
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Karabük haber! Karabük'te ilk Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı

07.10.2022 15:54

Karabük gelişmesine göre Karabük'te ilk Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Köy Yaşam Merkezi Projesi" çerçevesinde faaliyete geçen Ödemiş Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Karabük'te ilk Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı

KARABÜK - Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Köy Yaşam Merkezi Projesi" çerçevesinde faaliyete geçen Ödemiş Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Merkeze bağlı Ödemiş Köyü'nde açılışı gerçekleşen Ödemiş Köyü Köy Yaşam Merkezi, Karabük'teki ilk Köy Yaşam Merkezi oldu.

Proje çerçevesinde kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak.

Açılış konuşmalarında kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş atıl durumdaki köy okulu binalarının "Köy Yaşam Merkezi Projesi" ile ülke çapında dönüştüğünü belirterek, "Kapalı köy okullarımız yeniden okul öncesi, ilkokul olarak ve örgün eğitimde Halk Eğitim Kursları aracılığı ile de yaygın eğitimde hizmet vermek üzere yeniden eğitim süreçlerine dahil ediyoruz" dedi.

Kursiyer sayısı bir yılda iki katını geçti

Akbaş, belediyenin Halk Eğitim Merkezleri'ne tahsis ettiği ve her mahallede bulunan Sosyal Yaşam Merkezleri'nin adeta fabrikalar gibi çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle de iş ve meslek öğrenmek isteyen her yaştan insanımız hem bir zanaat sahibi olmakta hem de sosyalleşme imkanı bulmaktadır. Geçen yıl 20 bin 118 olan kursiyer sayımız bu yıl bugün itibari ile 42 bin 626'ya ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Açılış etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler müzik dinletisi, ana sınıfı gösterisi ve halk oyunları sergiledi. Öğrencilerin performanslarının ardından kürsüye çıkan Karabük Valisi Fuat Gürel, köylerden kente göç sonrası köylerde canlılık kalmadığını belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda köylerde çocuk cıvıltılarının azaldığını ve sakinleştiğini görüyoruz ama bugün Ödemiş Köyü'müzde cıvıltı var. Çocuklarımızın cıvıltısını hepimizin yüreğini ısıttı" dedi.

Köyde yaşayanların talepleri doğrultusunda köylerde okul öncesi ve ilkokul açabileceklerini ifade eden Vali Gürel, Köy Yaşam Merkezleri ile köylere biraz daha canlılık geleceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çocuklar ve köylüler ile beraber Ödemiş Köyü Köy Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreni Vali Gürel'in Köy Yaşam Merkezi'nde yer alan öğretici ve kursiyerleri ziyareti ile son buldu.

Açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Güler, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük haber! Karabük'te ilk Köy Yaşam Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

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