Karabük\'te 23 Nisan coşkusu spor salonuna sığmadı

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yoğun katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Karabük Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından takdim edildi.

Vatandaşların çocuklarını yalnız bırakmadığı etkinlikte anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan bayrak temalı gösteriler büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği performanslar izleyicilerden tam not alırken, aileler ve katılımcılar gösterileri sık sık alkışlarla destekledi.

Gösterilerin ardından program sona erdi.