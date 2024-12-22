Karabük\'te Kamp ve Tilki Buluşması

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Karabük'te kışın sessizliği: "Karlar altında kamp ateşi

Karabük'te kamp yapan gençlere tilki sürprizi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kış mevsiminin gece ile bütünleşmiş tüm ihtişamını gözler önüne seren kareler, mecaraperest gençlerin kış kampında geçirdiği unutulmaz anları yansıttı.

Kar yağışı sonrası doğanın eşsiz güzelliği karşısında arkadaşıyla ormanda kamp yapan bir kişi, karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı bin 500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda bulunan göletin kenarında kamp yapan iki arkadaş, gördükleri tilkiyi yanlarına çağırarak ekmek verdi. Karnını doyurmaya devam eden tilki, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Gecenin kış sezliğindeki bin 500 rakımlı Sarıçiçek yaylasında, ay ışığının aydınlattığı kar örtüsü ve yükselen ateşin ışığı, izleyenleri mest etti.