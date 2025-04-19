Karabük'te Kamu ve STK İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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Karabük'te Kamu ve STK İş Birliği Güçleniyor

Karabük\'te Kamu ve STK İş Birliği Güçleniyor

Karabük'te 'İşte Birlik, Güçte Birlik: Karabük' projesinin eylem planı, düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı. Proje, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir ve güçlü bir yönetişim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

19.04.2025 12:34  Güncelleme: 12:36
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Karabük'te kamu ve sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan "İşte Birlik, Güçte Birlik: Karabük" projesi çerçevesinde hazırlanan eylem planı, düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı.

Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Baro Başkanı Av. Emrah Köklü, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Yavuz, projenin temel amacının kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir ve güçlü bir yönetişim modeli oluşturmak olduğunu vurguladı. Vali Yavuz, 30 Aralık 2024 tarihinde başlatılan sürecin ardından yaklaşık bir buçuk ay boyunca kamu ve STK temsilcilerinin 11 ana başlık altında ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

Hazırlanan Eylem Planı'nın 11 ana başlık, 46 alt başlık ve 188 faaliyetten oluştuğunu ifade eden Yavuz, "Bu plan yalnızca bir belge değil; kamu ile sivil toplumun ortak iradesinin ürünü ve bir yol haritasıdır. Hedefimiz, 2025 yılı boyunca planlanan 21 projeyi hayata geçirerek somut çıktılar elde etmek" dedi.

Vali Yavuz, komşuluk ilişkilerinin zayıfladığına dikkat çekerek, projenin toplumsal dayanışmayı yeniden inşa etme açısından büyük önem taşıdığını belirterek projenin, Karabük'te yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşa dokunmayı hedeflediğini kaydetti.

Toplantının devamında, Karabük Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan tarafından Eylem Planı sunumu gerçekleştirildi. Erdoğan, kamu-STK iş birliğinde gelinen aşamayı özetleyerek, planlanan faaliyetlerin nasıl hayata geçirileceğine dair bilgi verdi.

Afet yönetimi, toplumsal dayanışma, kamu hizmetlerinin etkinliği, bağımlılıkla mücadele, kalkınma, kadın ve çocuk hakları, özel gereksinimli bireylerin desteklenmesi, kent kültürü, tanıtım, gençlik ve eğitim gibi alanları kapsayan planın, Karabük'ün ihtiyaçlarına somut çözümler sunması hedefleniyor.

Toplantının sonunda, belirlenen hedeflerin kamu kurumları ve STK'lar arasında kurulacak koordinasyonla kararlılıkla hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te Kamu ve STK İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

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