Karabük'te Otizm Farkındalığı Artıran Proje Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük'te Otizm Farkındalığı Artıran Proje Başlatıldı

Karabük\'te Otizm Farkındalığı Artıran Proje Başlatıldı

Karabük Otistik Çocuklar Derneği tarafından hayata geçirilen 'Mavi Kadar Güzeliz' projesi, otizm farkındalığını artırmayı ve otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi hedefliyor. Projenin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

13.01.2025 10:48  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te otizm farkındalığını artırmayı ve otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi hedefleyen "Mavi Kadar Güzeliz" projesi, Karabük Otistik Çocuklar Derneği tarafından hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin açılışı Karabük Belediyesi Kanyon Düğün Salonu'nda yapıldı. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın yanı sıra dernek üyeleri, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Başkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, projenin toplumda evrensel değerlerin yeşermesine ve otizmli bireylerin güçlü bir şekilde desteklenmesine katkı sağlayacağını belirterek "Belediye olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Farkındalık oluşturmak ve bu güzel bireylerin yanında olmak, hepimizin görevidir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Otizm Farkındalığı Artıran Proje Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:52 Kuzey Kore’den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 08:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Otizm Farkındalığı Artıran Proje Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.